Хулио Веласкес разкрива плана на Левски в битката за Суперкупата срещу Лудогорец
  Тамха Бей направи фамозен обрат от 0:4 срещу Бостън

  • 2 фев 2026 | 09:50
  • 249
  • 0
Лидерът в Източната конференция Тампа Бей навакса пасив от четири гола и победи гостуващия Бостън с 6:5 след изпълнение на дузпи в мач на открито от редовния сезон на Националната хокейна лига (НХЛ), който се игра през 64 617 зрители на стадион “Реймънд Джеймс”.

Никита Кучеров се отличи с гол и три асистенции, Брейдън Хейгъл добави попадение и две асистенции, а Дарън Радиш допринесе с гол и асистенция за домакините, които изоставаха с 1:5 в средата на мача, но избегнаха поражението с четири поредни попадения, три от които причислен превес за по-малко от шест минути във втората третина.

При наказателните удари единствено Джейк Генцел беше точен и донесе третия последователен успех на Тампа, който събра актив от 74 точки.

Това е третата поредна победа на Светкавиците, които имат баланс от 17-1-1 в последните си 10 мача. Андрей Василевски направи 29 спасявания и подобри резултата си до 14-0-1 в последните си 15 мача като титуляр.

Морган Гийки отбеляза два гола и записа една асистенция, а Чарли Макавой добави две асистенции за Бруинс (32-20-4), които удължиха серията си от отбелязани точки до шест мача (4-0-2). Алекс Стийвс, Матю Пойтрас и Виктор Арвидсон отбелязаха, а Джереми Суейман направи 41 спасявания.

