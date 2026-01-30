Популярни
  • 30 яну 2026 | 14:08
Петър Стойчев ще участва в олимпийска щафета по време на Европейското по ледено плуване

Българската легенда в световното маратонско плуване Петър Стойчев ще участва в олимпийска щафета по време на Европейското първенство по ледено плуване - непосредствено след откриването на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина и в непосредствена близост до най-голямото спортно събитие - в италианския град Молвено.

На 7 февруари, ден след церемонията по официалното откриване на Олимпийските игри, в рамките на шампионата на Стария континент по ледено плуване ще се проведе и специалната олимпийска щафета. В нея се включват плувци, участвали на Олимпийски игри.

Петър Стойчев участва на четири поредни Летни олимпийски игри - Сидни 2000, Атина 2004, Пекин 2008 и Лондон 2012. На игрите в Китай завършва на 6-о място на 10 км в открити води и е знаменосец на България. През 2024 година в Париж има и пето участие на Олимпийски игри, но този път не като състезател, а в нова роля - избран е от World Aquatics за член на Техническия комитет по плуване за най-престижното спортно събитие.

"Олимпийската щафета се организира с надежда и цел да покажем, че леденото плуване един ден би имало заслужено място и в програмата на Зимните олимпийски игри. Или иначе казано - плуването да бъде представено и на Летни, и на Зимни олимпийски игри. В леденото плуване участват сериозни състезатели, които вече са се състезавали на Олимпийски игри", заяви Петър Стойчев, който е и вицепрезидент на Световната федерация по ледено плуване, световен рекордьор и световен шампион на "кралската дисциплина" в леденото плуване от 1000 метра.

Олимпийската щафета 4 по 100 метра е от отбори по четирима души - двама мъже и две жени.

В олимпийската щафета ще участва и Екатерина Аврамова, състезавала се на Летните олимпийски игри в Лондон през 2012 и в Рио през 2016 година.   Правилата на леденото плуване гласят, че температурата на водата трябва да бъде под 5 градуса, плува се само с текстилен бански, а мазането на тялото с крем е забранено.

В индивидуалните дисциплини на Евро 2026 по ледено плуване в Молвено ще има сериозно българско участие: Борислав Иванов, Валентин Митрев, Дарин Крумов, Емил Любенов, Константин Тонев, Павел Анастасов, Стоян Иванов, Теодор Цветков и Яни Куков.

