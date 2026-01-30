Загуба в Австрия не се оказа фатална за Бран

Бран потрепери, но завърши на 24-то място в крайното класиране на основната фаза на Лига Европа и продължава участието си в плейофите на турнира. Норвежкият тим загуби с 0:1 като гост от Щурм (Грац), но това не се оказа фатално.

Ситуацията щеше да е различна, ако Йънг Бойс не беше отстъпил при визитата си на Щутгарт. За Щурм двубоят беше без значение, защото австрийците нямаха никакви шансове да се доберат до топ 24.

Срещата беше много открита, като домакините имаха инициативата преди почивката, а след нея Бран създаде повече положения. Звездата на Щурм Отар Китеишвили беше най-опасният футболист на австрийците. В 56-ата минута той вкара гол, но попадението беше отмемено заради засада.

Въпреки че Бран доминираше до края на мача и пропусна няколко чисти възможности, късметът се усмихна на Щурм. В 85-ата минута Китеишвили посрещна една отбита топка и донесе победата на домакините.

В хода на основната фаза Щурм отбеляза само пет попадения. С по-малко завършиха само тоталните аутсайдери Малмьо ФФ и Утрехт.

Бран започна кампанията си много силно, но постепенно резултатите на отбора се влошиха и той се добра до плейофите само благодарение на по-добрата си голова разлика от Йънг Бойс.