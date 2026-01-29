Популярни
  3. Български съдия ръководи мачове от Европейското първенство по футзал в Словения

Български съдия ръководи мачове от Европейското първенство по футзал в Словения

  • 29 яну 2026 | 16:45
Български съдия ръководи мачове от Европейското първенство по футзал в Словения

Варненският международен съдия по футзал Калоян Кирилов бе сред избраните арбитри да ръководят срещи от Европейското първенство по футзал, което се провежда в Словения.   Още в първите дни на турнира Кирилов получи сериозно доверие, като ръководи два изключително престижни двубоя – Португалия – Унгария и Словения – Испания. Срещите преминаха на много високо съдийско ниво, а представянето на българския арбитър бе оценено изключително положително от ръководството на Съдийската комисия на УЕФА.  

Лични поздравления към Калоян Кирилов отправи Педро Галан, председател на европейската централа по футзал, което е сериозно признание за професионализма и авторитета на българския съдия на международната сцена. Очаква се Кирилов да получи още няколко назначения до края на надпреварата.  

След успешните си изяви през годините на световни първенства и финали в Шампионската лига, наш съдия отново се нареди сред най-добрите футзал съдии в Европа, доказвайки, че България има сериозно присъствие в елита на европейското съдийство.  

