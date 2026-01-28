Вальо Михов: Пената е в основата на това да вляза във футбола

Бившият шеф на БФС и футболен общественик Валентин Михов призна, че Димитър Пенев е в основата на това аз да вляза във футбола. Той разказа каква е била случката по време на откриването на изложбата за легендарния треньор.

Похвална инициатива да се направи нещо за Пената. Обещанията са за два паметника и име. Ще видим какво ще се изпълни. Ние с него бяхме 18 години заедно - доста са. Такива хора са велики. Жалко, че се сещаме за ях, когато ги изгубим. Когато беше този отбор ме покани Пената с изказа - “Батка, айде да обединим бизнеса и футбола”. Стиснахме си ръцете и след една седмица смениха Боби и Пената. Дойде Паро Никодимов, който продължи каузата. Пенчо е в основата да вляза аз във футбола.