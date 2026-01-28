Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Вальо Михов: Пената е в основата на това да вляза във футбола

Вальо Михов: Пената е в основата на това да вляза във футбола

  • 28 яну 2026 | 18:50
  • 92
  • 0

Бившият шеф на БФС и футболен общественик Валентин Михов призна, че Димитър Пенев е в основата на това аз да вляза във футбола. Той разказа каква е била случката по време на откриването на изложбата за легендарния треньор.

3 Изложба за живота на Димитър Пенев

Похвална инициатива да се направи нещо за Пената. Обещанията са за два паметника и име. Ще видим какво ще се изпълни. Ние с него бяхме 18 години заедно - доста са. Такива хора са велики. Жалко, че се сещаме за ях, когато ги изгубим. Когато беше този отбор ме покани Пената с изказа - “Батка, айде да обединим бизнеса и футбола”. Стиснахме си ръцете и след една седмица смениха Боби и Пената. Дойде Паро Никодимов, който продължи каузата. Пенчо е в основата да вляза аз във футбола.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Красив гол на Тодор Неделев донесе успех на Ботев (Пловдив) срещу Спартак (Варна)

Красив гол на Тодор Неделев донесе успех на Ботев (Пловдив) срещу Спартак (Варна)

  • 28 яну 2026 | 15:57
  • 15216
  • 12
Ботев (Пловдив) привлече крило от Лудогорец

Ботев (Пловдив) привлече крило от Лудогорец

  • 28 яну 2026 | 13:11
  • 11833
  • 9
Директорът развитие на ДЮФ за турнира на УЕФА в U15 и контролите с Унгария при U16

Директорът развитие на ДЮФ за турнира на УЕФА в U15 и контролите с Унгария при U16

  • 28 яну 2026 | 13:01
  • 4821
  • 1
Играещ под наем в Арда скъса договора си с португалския си клуб

Играещ под наем в Арда скъса договора си с португалския си клуб

  • 28 яну 2026 | 12:41
  • 1920
  • 0
Скаршем вече е чужденец номер 1 в актуалния състав на ЦСКА

Скаршем вече е чужденец номер 1 в актуалния състав на ЦСКА

  • 28 яну 2026 | 12:24
  • 1907
  • 1
Лудогорец обяви мерките за сигурност за двубоя с Ница

Лудогорец обяви мерките за сигурност за двубоя с Ница

  • 28 яну 2026 | 12:14
  • 1474
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Левски загря за Суперкупата с три гола във вратата на тим от Втора лига

Левски загря за Суперкупата с три гола във вратата на тим от Втора лига

  • 28 яну 2026 | 16:54
  • 46553
  • 121
ЦСКА 1948 не се даде на лидера в Босна и Херцеговина

ЦСКА 1948 не се даде на лидера в Босна и Херцеговина

  • 28 яну 2026 | 17:45
  • 11723
  • 2
Веласкес: Предстои мач, в който трябва да спечелим важен трофей за институцията, която представляваме

Веласкес: Предстои мач, в който трябва да спечелим важен трофей за институцията, която представляваме

  • 28 яну 2026 | 17:30
  • 4004
  • 2
Гледайте на живо решителните сблъсъци от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо решителните сблъсъци от Шампионската лига тук!

  • 28 яну 2026 | 06:45
  • 159294
  • 44
Красив гол на Тодор Неделев донесе успех на Ботев (Пловдив) срещу Спартак (Варна)

Красив гол на Тодор Неделев донесе успех на Ботев (Пловдив) срещу Спартак (Варна)

  • 28 яну 2026 | 15:57
  • 15216
  • 12
Синер си уреди мечтан дуел с Джокович

Синер си уреди мечтан дуел с Джокович

  • 28 яну 2026 | 13:39
  • 10021
  • 11