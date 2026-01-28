Ханзи Флик обяви групата на Барселона за решителния сблъсък с Копенхаген

Наставникът на Барселона Ханзи Флик обяви групата на тима за предстоящото домакинство на Копенхаген. Германецът ще трябва да се справя не само с дълготрайно контузените Гави и Андреас Кристенсен, но и Френки де Йонг, който е наказан, и Педри, който е с травма на подколянното сухожилие на десния крак и ще отсъства около месец.

Флик: Искаме да се класираме в топ 8, така че нямаме никакви оправдания

Вестник “Спорт” информира, че плановете за днешния мач са Дани Олмо и Ерик Гарсия да формират двойка в халфовата линия, а Фермин да бъде поставен в ролята на атакуващ полузащитник. Добрата новина за Флик е завръщането на Феран Торес, който е възстановен от контузията си в десния крак. Очакванията са той да остане на пейката и да се появи в игра през втората част на сблъсъка. В момента каталунците се намират на деветото място в класирането и утре ще приемат Копенхаген, но съдбата им не зависи изцяло от представянето на тима, а и от резултати на други тимове.

¡La convocatoria para el último partido de la fase de liga de la Champions!📋 pic.twitter.com/1jA4Xzmh27 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 28, 2026

Снимки: Gettyimages