  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  Матиас Екхолм реализира първия си хеттрик в НХЛ

Матиас Екхолм реализира първия си хеттрик в НХЛ

  • 27 яну 2026 | 12:38
  • 156
  • 0
Матиас Екхолм реализира първия си хеттрик в НХЛ

Матиас Екхолм отбеляза първия хеттрик в кариерата си за победата на Едмънтън със 7:4 срещу гостуващия Анахайм в среща от Националната хокейна лига на САЩ и Канада.

Поражението сложии край на серията от седем победи на Анахайм.

Зак Хайман и Конър Макдейвид отбелязаха по един гол и асистенция, Леон Драйзайтъл записа четири асистенции, а Тристан Джари направи 36 спасявания за Ойлърс, които ще се опитат да спечелят три поредни мача за първи път този сезон, когато приемат Сан Хосе Шаркс в четвъртък.

Ню Йорк Айлендърс спечели убедително с 4:0 при гостуването на Филаделфия. Иля Сорокин направи 21 спасявания за шестата победа без допуснат гол в лигата, Жан-Габриел Пажо отбеляза два гола за Айлендърс, а Матю Барзал отбеляза и добави асистенция за успеха.

Другият отбор от Ню Йорк - Рейнджърс, спечели с 4:3 след продължение като домакин срещу Бостън.

Новобранецът Матю Робъртсън отбеляза 67 секунди преди края на продължението и помогна на Рейнджърс да прекъсне серия от четири домакински загуби.

Вратарят Джонатан Куик асистира за гола на Робъртсън, а освен това се отличи с 21 спасявания и записа победа номер 408 в кариерата си, изпреварвайки Глен Хол на 12-о място в класацията за всички времена.

Тампа Бей победи Юта с 2:0 и си върна лидерската позиция в Атлантическата дивизия. Андрей Василевски отрази 28 удара, Дарън Радиш и Антъни Сирели вкараха при числено предимство за шестата поредна домакинска победа на Тампа Бей.

