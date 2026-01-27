Матиас Екхолм реализира първия си хеттрик в НХЛ

Матиас Екхолм отбеляза първия хеттрик в кариерата си за победата на Едмънтън със 7:4 срещу гостуващия Анахайм в среща от Националната хокейна лига на САЩ и Канада.

Поражението сложии край на серията от седем победи на Анахайм.

Зак Хайман и Конър Макдейвид отбелязаха по един гол и асистенция, Леон Драйзайтъл записа четири асистенции, а Тристан Джари направи 36 спасявания за Ойлърс, които ще се опитат да спечелят три поредни мача за първи път този сезон, когато приемат Сан Хосе Шаркс в четвъртък.

FIRST CAREER HAT TRICK FOR MATTIAS EKHOLM 🤩 pic.twitter.com/11n4wnuPhz — Sportsnet (@Sportsnet) January 27, 2026

Ню Йорк Айлендърс спечели убедително с 4:0 при гостуването на Филаделфия. Иля Сорокин направи 21 спасявания за шестата победа без допуснат гол в лигата, Жан-Габриел Пажо отбеляза два гола за Айлендърс, а Матю Барзал отбеляза и добави асистенция за успеха.

Ilya Sorokin shuts the door tonight for his 28th career @pepsi shutout! 🚪 pic.twitter.com/B8F9rMshGG — NHL (@NHL) January 27, 2026

Другият отбор от Ню Йорк - Рейнджърс, спечели с 4:3 след продължение като домакин срещу Бостън.

Новобранецът Матю Робъртсън отбеляза 67 секунди преди края на продължението и помогна на Рейнджърс да прекъсне серия от четири домакински загуби.

THE RANGERS WIN 🗣️



Matthew Robertson makes a beautiful move to the net for the first @Energizer overtime winner of his career! pic.twitter.com/y1wq7ih3s1 — NHL (@NHL) January 27, 2026

Вратарят Джонатан Куик асистира за гола на Робъртсън, а освен това се отличи с 21 спасявания и записа победа номер 408 в кариерата си, изпреварвайки Глен Хол на 12-о място в класацията за всички времена.

Тампа Бей победи Юта с 2:0 и си върна лидерската позиция в Атлантическата дивизия. Андрей Василевски отрази 28 удара, Дарън Радиш и Антъни Сирели вкараха при числено предимство за шестата поредна домакинска победа на Тампа Бей.