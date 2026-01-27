Популярни
Хенрик Кристоферсен обещал на жена си до остане до Олимпийските игри 2030

  27 яну 2026
  • 356
  • 0
Норвежкият алпийски скиор Хенрик Кристоферсен планира да продължи да се състезава поне до Зимните олимпийски игри през 2030 година.

„Ако екипировката е правилната, а също така остана физически и психически здрав и мога да се боря за победи, то ще се оттегля след Игрите през 2030-а. Това решение е 100% окончателно. Обещал съм го на жена си“, заяви Кристоферсен в интервю пред австрийският вестник Kronenzeitung, цитиран от ДПА.

31-годишният алпиец има 33 победи в състезания от Световната купа по ски - 25 в слалома и 8 в гигантския слалом. Има по една световна титла и в двете дисциплини, но все още не е печелил олимпийско злато, след като остана втори през 2018-а в гигантския слалом и трети в слалома през 2014-а.

Сега норвежецът ще има два шанса да промени това - на Игрите в Милано-Кортина другия месец и след 4 години във френските Алпи.

Откриването на Зимните олимпийски игри в Италия е на 6 февруари, а състезанията в алпийските ски започват ден по-късно.

