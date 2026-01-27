Хенрик Кристоферсен обещал на жена си до остане до Олимпийските игри 2030

Норвежкият алпийски скиор Хенрик Кристоферсен планира да продължи да се състезава поне до Зимните олимпийски игри през 2030 година.
„Ако екипировката е правилната, а също така остана физически и психически здрав и мога да се боря за победи, то ще се оттегля след Игрите през 2030-а. Това решение е 100% окончателно. Обещал съм го на жена си“, заяви Кристоферсен в интервю пред австрийският вестник Kronenzeitung, цитиран от ДПА.
31-годишният алпиец има 33 победи в състезания от Световната купа по ски - 25 в слалома и 8 в гигантския слалом. Има по една световна титла и в двете дисциплини, но все още не е печелил олимпийско злато, след като остана втори през 2018-а в гигантския слалом и трети в слалома през 2014-а.
Сега норвежецът ще има два шанса да промени това - на Игрите в Милано-Кортина другия месец и след 4 години във френските Алпи.
Откриването на Зимните олимпийски игри в Италия е на 6 февруари, а състезанията в алпийските ски започват ден по-късно.