Резултати от НХЛ

  • 27 яну 2026 | 06:29
  • 499
  • 0
Резултати от НХЛ

В ранните часове на днешния 27-и януари (вторник) се изиграха нови четири мача от редовния сезон на НХЛ на САЩ и Канада. След техния край лидери в четирите дивизии са Тампа Бей Лайтнинг (Атлантическа), Колорадо Аваланч (Централна), Вегас Голдън Найтс (Тихоокеанска), Каролина Хърикейнс (Столична). По-долу може да видите как завършиха срещите.

Една от срещите, в която един срещу друг трябваше да играят отборите на Кълъмбъс Блу Джакетс и Лос Анджелис Кингс, така и не започна заради лошите метеорологични условия.

Отложиха мач от програмата на НХЛ тази нощ
Отложиха мач от програмата на НХЛ тази нощ

Ню Йорк Рейнджърс - Бостън Бруинс 4:3* след продължения - 3:3 (2:1 0:2 1:0) в редовното време, 1:0 в продължението продължение

Тампа Бей Лайтнинг - Юта Мамът 2:0 (0:0 1:0 1:0)

Филаделфия Флайърс - Ню Йорк Айлъндърс 0:4 (0:1 0:2 0:1)

Едмънтън Ойлърс - Анахайм Дъкс 7:4 (1:1 4:2 2:1)

