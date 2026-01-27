Популярни
  Sportal.bg
  Лека атлетика
Единственият ни олимпийски шампион в мъжката лека атлетика Христо Марков празнува рожден ден

  • 27 яну 2026 | 10:45
  • 882
  • 0

Единственият ни олимпийски шампион в мъжката лека атлетика Христо Марков празнува рожден ден днес. Човекът, стъпил и на световния, и европейския връх, а като треньор извел Тереза Маринова до олимпийско злато.

Постижението на Христо Марков от 17.92 метра, постигнато на Световното първенство в Рим през 1987 г., и до днес е национален рекорд на България. С този резултат Марков се нарежда на десето място във вечната световна ранглиста на дисциплината, оглавявана от британеца Джонатан Едуардс с 18.29 м.

Екипът на Sportal.bg честити празника на Христо Марков!

Снимки: Gettyimages

