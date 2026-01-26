Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Българин е втори в света на ски бягане

Българин е втори в света на ски бягане

  • 26 яну 2026 | 13:11
  • 359
  • 0
Българин е втори в света на ски бягане

Нашите ръководител полети са Балкански шампиони по ски

С невероятно каране, хъс и воля за победа българинът Георги Доганов стана световен вицешампион по ски – бягане на Световното първенство за ръководител полети в Крайшберг, Австрия. Той бе изпреварен единствено от колега от Франция, а с бронза остана ръководител полети от Финландия. Българското знаме се развя и от почетната стълбичка на комбинацията, в която точки се събират от класиранията на участниците в трите състезателни дисциплини на Световното първенство по ски – ски бягане, сноуборд и гигантски слалом. Най-успешният универсален скиор в българския отбор Светлин Цветанов спечели бронзовия медал след отлични резултати в трите дисциплини на първенството. Шампион стана ръководител полети от Марсилия, а втори e диспечер от Швейцария.

Българският отбор на ръководител полетите, който традиционно е сред най-уважаваните и най-добре представящите се скиори, стана и символичен Балкански шампион в ските, заемайки най-предно класиране от страните на Балканския полуостров. Нашите диспечери от отбор „София“ заеха 14-то място от общо 44 отбора и изпревариха не само тимовете на Сърбия и Румъния, но и отборите на Мюнхен, Бремен, Париж, Лион, Маастрихт, Унгария, Швеция, Испания и др. Отборен шампион стана тимът на Австрия, следван от Швейцария и Италия.

Общо 16 българи участваха в ежегодното Световното първенство по ски за ръководител полети, което се провежда за 51-ви път и носи името GFL (Golden Flight Level). В уникалния форум, който среща диспечери от всички краища на света, тази година участваха почти 800 мъже и жени. Освен отбори от цяла Европа за състезанието в Австрия пристигнаха и ръководител полети от Канада, САЩ и Нова Зеландия. Догодина домакин на Световното първенство за ръководител полети – GFL ще бъде сръбският курорт Копаоник, а нашият отбор вече прави сметки за нови медали и защита на високо наложения авторитет на Ръководство въздушно движение в професионалния спортен форум.

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

България приключи с убедителна победа участието си на Световното първенство по хокей на лед

България приключи с убедителна победа участието си на Световното първенство по хокей на лед

  • 25 яну 2026 | 22:08
  • 3520
  • 0
Жюлия Симон спечели масовия старт в Нове Место и записа първа победа за сезона в Световната купа по биатлон

Жюлия Симон спечели масовия старт в Нове Место и записа първа победа за сезона в Световната купа по биатлон

  • 25 яну 2026 | 20:26
  • 2049
  • 1
Станимир Беломъжев спечели бронзов медал в дългата дистанция на Световната купа по ски ориентиране в Батак

Станимир Беломъжев спечели бронзов медал в дългата дистанция на Световната купа по ски ориентиране в Батак

  • 25 яну 2026 | 19:18
  • 995
  • 0
Алберт Попов: Чувствам се равен на победителите и знам, че съм способен на нещо голямо"

Алберт Попов: Чувствам се равен на победителите и знам, че съм способен на нещо голямо"

  • 25 яну 2026 | 18:19
  • 4374
  • 8
Ерик Перо спечели масовия старт в Нове Место и оглави класирането за Световната купа

Ерик Перо спечели масовия старт в Нове Место и оглави класирането за Световната купа

  • 25 яну 2026 | 18:14
  • 996
  • 0
Фелер прати публиката в Кицбюел в делириум

Фелер прати публиката в Кицбюел в делириум

  • 25 яну 2026 | 15:38
  • 2374
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Заформи се мега сага: ЦСКА 1948 пробва да отмъкне Переа под носа на Левски, Крушарски с коментар

Заформи се мега сага: ЦСКА 1948 пробва да отмъкне Переа под носа на Левски, Крушарски с коментар

  • 26 яну 2026 | 10:35
  • 23505
  • 40
Ето кога Левски трябва да представи второто си ново попълнение

Ето кога Левски трябва да представи второто си ново попълнение

  • 26 яну 2026 | 09:46
  • 25454
  • 10
Георги Илиев: Целта пред Добруджа не е невъзможна! Шампионът не е ясен

Георги Илиев: Целта пред Добруджа не е невъзможна! Шампионът не е ясен

  • 26 яну 2026 | 07:10
  • 16134
  • 0
Голмайсторът на ЦСКА 1948 пред трансфер в Бундеслигата

Голмайсторът на ЦСКА 1948 пред трансфер в Бундеслигата

  • 26 яну 2026 | 07:56
  • 15669
  • 5
Бусато: ЦСКА беше шансът на живота ми

Бусато: ЦСКА беше шансът на живота ми

  • 26 яну 2026 | 02:02
  • 18887
  • 35
Ден 9 на Australian Open - играе се последният мач

Ден 9 на Australian Open - играе се последният мач

  • 26 яну 2026 | 10:26
  • 10191
  • 2