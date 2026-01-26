Българин е втори в света на ски бягане

Нашите ръководител полети са Балкански шампиони по ски

С невероятно каране, хъс и воля за победа българинът Георги Доганов стана световен вицешампион по ски – бягане на Световното първенство за ръководител полети в Крайшберг, Австрия. Той бе изпреварен единствено от колега от Франция, а с бронза остана ръководител полети от Финландия. Българското знаме се развя и от почетната стълбичка на комбинацията, в която точки се събират от класиранията на участниците в трите състезателни дисциплини на Световното първенство по ски – ски бягане, сноуборд и гигантски слалом. Най-успешният универсален скиор в българския отбор Светлин Цветанов спечели бронзовия медал след отлични резултати в трите дисциплини на първенството. Шампион стана ръководител полети от Марсилия, а втори e диспечер от Швейцария.

Българският отбор на ръководител полетите, който традиционно е сред най-уважаваните и най-добре представящите се скиори, стана и символичен Балкански шампион в ските, заемайки най-предно класиране от страните на Балканския полуостров. Нашите диспечери от отбор „София“ заеха 14-то място от общо 44 отбора и изпревариха не само тимовете на Сърбия и Румъния, но и отборите на Мюнхен, Бремен, Париж, Лион, Маастрихт, Унгария, Швеция, Испания и др. Отборен шампион стана тимът на Австрия, следван от Швейцария и Италия.

Общо 16 българи участваха в ежегодното Световното първенство по ски за ръководител полети, което се провежда за 51-ви път и носи името GFL (Golden Flight Level). В уникалния форум, който среща диспечери от всички краища на света, тази година участваха почти 800 мъже и жени. Освен отбори от цяла Европа за състезанието в Австрия пристигнаха и ръководител полети от Канада, САЩ и Нова Зеландия. Догодина домакин на Световното първенство за ръководител полети – GFL ще бъде сръбският курорт Копаоник, а нашият отбор вече прави сметки за нови медали и защита на високо наложения авторитет на Ръководство въздушно движение в професионалния спортен форум.