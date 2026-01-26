Алавес надви Бетис и избяга от опасната зона

Алавес записа много ценен успех в домакинството си на Бетис от 21-вия кръг на Ла Лига. Отборът на Едуардо Кудет се наложи с 2:1 и се изкачи с три позиции в класирането, напускайки зоната на изпадащите. Гостите от Севиля пък остават шести в подреждането, с равен брой точки със седмия Селта.

Предишната победа на Алавес в първенството беше в началото на декември. Тимът от Витория взе ранен аванс след поапдение на Карлос Висенте още в 3-тата минута. Защитата на Бетис не се ориентира след едно ниско центриране на Лукас Бойе и топката стигна до Висенте, който веднага я насочи в мрежата.

На няколко пъти до почивката гостите пропуснаха да изравнят. Антони и Седрик Бакамбю имаха отлични възможности пред вратата на Антонио Сивера, който спаси ударите им. В 30-ата минута реферът Мигел Ортис даде дузпа за "вердибланкос", но след намесата на ВАР промени решението си.

В 49-ата минута Пабло Ибанес центрира от левия фланг, а Тони Мартинес беше чудесно пласиран в наказателното поле и се разписа за 2:0. Гола за Бетис вкара Ез Абде дълбоко в добавеното време.

В следващия кръг Алавес ще гостува на Еспаньол, а Бетис ще посрещне Валенсия, но преди това има домакинство на Фейенорд в Лига Европа.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages