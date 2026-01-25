Уалдо Кортес-Акоста нокаутира брутално Дерик Люис в Лас Вегас

Уалдо Кортес-Акоста продължи победната си серия с впечатляващ нокаут над Дерик Люис по време на галавечерта UFC 324 в събота.

След като в началото на мача успешно избягваше мощните удари на Люис, Кортес-Акоста запази самообладание, докато не видя пролука за контраатака, с която свали опонента си на земята. От този момент нататък той започна да нанася безмилостни удари, докато Люис не рухна под натиска, а срещата приключи в 3:14 минута на втория рунд.С този успех Кортес-Акоста вече има три поредни победи и общо осем в последните си девет битки.

„Изобщо не съм изненадан“, заяви Кортес-Акоста след представянето си. „Много съм благодарен за възможността да се бия с него. Искам Къртис Блейдс. Той говори много глупости и трябва да му затворя устата.“

Кортес-Акоста бързо тръгна в атака, но остана предпазлив, за да не се изложи на огромната сила на Люис. „Черния звяр“ беше доста статичен, но все пак отправи няколко ранни ритника, които определено привлякоха вниманието на съперника му.

Люис изпитваше трудности да скъси дистанцията с Кортес-Акоста, който умело избягваше мощните му крошета и се връщаше в центъра на октагона. В един момент доминиканецът улови ритник на Люис, свали го на земята, но след това му позволи да се изправи. Люис продължи да замахва с тежки удари, но всяка негова атака беше неуспешна. Кортес-Акоста обаче не се възползваше от тези пропуски, предпочитайки да избягва ударите, вместо да отвръща със свои.

Агресивното начало на втория рунд от страна на Люис всъщност доведе до това, че Кортес-Акоста го изненада с чист и тежка контра. Люис определено беше разклатен, но Кортес-Акоста не се възползва, като се отдръпна, за да избегне евентуален ответен удар от краля на нокаутите. След това бившият боксьор реши да използва бърз ляв прав, който постоянно намираше лицето на Люис, докато активността му се увеличаваше. Люис отговори с два мощни овърхенда, но Кортес-Акоста избегна и двата удара, след което на свой ред нанесе тежък удар на „Черния звяр“.

Люис падна на пода, а Кортес-Акоста го последва на земята, където започна да сипе удари, докато опонентът му не се свлече напълно. Реферът Джейсън Херцог нямаше друг избор, освен да прекрати двубоя.

С три поредни победи с нокаут и готовност да се изправи срещу всеки, когото UFC му предложи, Кортес-Акоста изглежда готов най-накрая да получи желания съперник в лицето на Къртис Блейдс, който се възстановява от контузия в коляното.