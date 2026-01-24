Италианец покори спускането в Кицбюел

Италианецът Джовани Францони записа втора победа в кариерата си в Световната купа по ски алпийски дисциплини след триумф в спускането в австрийския зимен център Кицбюел.

GIOVANNI, COSA HAI FATTO?! 🥹



Giornata indimenticabile per l'Italia e per Franzoni, che trionfa nella discesa più leggendaria dello sci alpino. Il classe 2001 azzurro doma la mitica Streif e batte anche Marco Odermatt, centrando il suo 2° successo in Coppa del Mondo ⛷️🇮🇹 pic.twitter.com/QGa84AUAe7 — Eurosport IT (@Eurosport_IT) January 24, 2026

24-годишният Францони измина трасето по легендарната писта "Щрайф" за 1:52.31 минута. За него това е първи успех в тази дисциплина, втори за сезона и в кариерата, след като спечели супергигантския слалом във Венген на 16 януари.

Италианецът, който е бивш световен шампион за юноши в супергигантски слалом, спускане и алпийска комбинация, беше с втори стартов номер и направи почти перфектно представяне.

NON SEI SOLO



“Sto tremando. Oggi è stata una giornata speciale, avevo in testa Matteo già alla partenza. Ero carico, dopo la gara di ieri ero super motivato. Ho sciato da paura”.



Franzoni per Franzoso, la dedica più bella. 💙🥹#ItaliaTeam @Fisiofficial pic.twitter.com/8f8vis9y7y — ItaliaTeam (@ItaliaTeam_it) January 24, 2026

Лидерът в генералното класиране и четирикратен носител на Големия кристален глобус Марко Одермат (Швейцария), който вчера стана първи в супергигантския слалом в Кицбюел, днес се нареди втори с пасив от 7 стотни от секундата. Той все още няма победа в спускането на тази писта.

Изненадата поднесе Максенс Мюзатон (Франция), който с 29-и стартов номер стигна до третата позиция, на 39 стотни зад победителя.

Giovanni Franzoni takes victory at the Kitzbühel Downhill with this incredible run! 👏 pic.twitter.com/eBY2wZ735y — TNT Sports (@tntsports) January 24, 2026

Състезателите с по-късни стартови номера постигнаха някои изненадващи времена. Италианецът Флориан Шидер е четвърти, а французинът Нилс Алегре в надпреварата, която беше наблюдавана от спортни легенди и знаменитости, сред които бившият мениджър на Ливърпул Юрген Клоп, олимпийският шампион на Австрия от 1976 година Франц Кламер, известният актьор Арнолд Шварценегер.

В генералното класиране за Световната купа води Марко Одермат с 1285 точки. Втори с 618 е Лукас Пинейро Бротен (Бразилия), а Атле Лий МакГрат (Норвегия) е трети с 578 точки.

🔵#Sci A 24 anni #Franzoni è nella storia della Coppa del mondo: 4° italiano a vincere l'Hahnenkamm-Rennen (giunta alla sua 86ª edizione). Sull'infinita e difficilissima #Streif (quasi 2 minuti di gara), prima, hanno vinto Kristian Ghedina, Dominic Paris e Peter Fill. pic.twitter.com/IgItCjK6ZN — Rai Radio1 (@Radio1Rai) January 24, 2026

В подреждането за малкия кристален глобус в дисциплината спускане начело отново е Одермат с 460 точки, следван от Франьо фон Алмен (Швейцария) с 298, а Джовани Францони и Доминик Парис (Италия) делят третата позиция с по 216.

Утре в Кицбюел предстои слалом за мъже на пистата "Щрайф" с участието на водещия български алпиец Алберт Попов.