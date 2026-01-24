Италианец покори спускането в Кицбюел

Италианецът Джовани Францони записа втора победа в кариерата си в Световната купа по ски алпийски дисциплини след триумф в спускането в австрийския зимен център Кицбюел.
24-годишният Францони измина трасето по легендарната писта "Щрайф" за 1:52.31 минута. За него това е първи успех в тази дисциплина, втори за сезона и в кариерата, след като спечели супергигантския слалом във Венген на 16 януари.
Италианецът, който е бивш световен шампион за юноши в супергигантски слалом, спускане и алпийска комбинация, беше с втори стартов номер и направи почти перфектно представяне.
Лидерът в генералното класиране и четирикратен носител на Големия кристален глобус Марко Одермат (Швейцария), който вчера стана първи в супергигантския слалом в Кицбюел, днес се нареди втори с пасив от 7 стотни от секундата. Той все още няма победа в спускането на тази писта.
Изненадата поднесе Максенс Мюзатон (Франция), който с 29-и стартов номер стигна до третата позиция, на 39 стотни зад победителя.
Състезателите с по-късни стартови номера постигнаха някои изненадващи времена. Италианецът Флориан Шидер е четвърти, а французинът Нилс Алегре в надпреварата, която беше наблюдавана от спортни легенди и знаменитости, сред които бившият мениджър на Ливърпул Юрген Клоп, олимпийският шампион на Австрия от 1976 година Франц Кламер, известният актьор Арнолд Шварценегер.
В генералното класиране за Световната купа води Марко Одермат с 1285 точки. Втори с 618 е Лукас Пинейро Бротен (Бразилия), а Атле Лий МакГрат (Норвегия) е трети с 578 точки.
В подреждането за малкия кристален глобус в дисциплината спускане начело отново е Одермат с 460 точки, следван от Франьо фон Алмен (Швейцария) с 298, а Джовани Францони и Доминик Парис (Италия) делят третата позиция с по 216.
Утре в Кицбюел предстои слалом за мъже на пистата "Щрайф" с участието на водещия български алпиец Алберт Попов.