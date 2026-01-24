Вегас наказа Торонто, Филаделфия шокира Колорадо в НХЛ

Марк Стоун вкара два гола и подаде за още един, а Лас Вегас – водач в Тихоокеанската дивизия, победи с 6:3 Торонто при завръщането на Мич Марнър за първи път в канадския град като състезател на друг тим.

Джак Айкел добави гол и подаване, а другите три гола за отбора от щата Невада вкараха Кийгън Колесар, Павел Дорофеев и Брейдън Боуман.

За Кленовите листа се разписаха Джон Таварес, Скот Лоутън и Боби Макман. Въпреки това те вече претърпяха три поражения в актуалните си пет поредни домакинства. Вратарят на Торонто Антъни Столарц, който започна мач като титуляр за първи път от 11-и ноември и направи 25 спасявания, трябваше да напусне леда заради нервни изблици и с цел да бъде запазена дисциплината на леда.

Марнър, който напусна Торонто след девет поредни години, беше посрещнат с освирквания от публиката в началните минути, но след това в течение на срещата получи и овации при пускането на предишни негови изяви на видеоекрана.

Тампа Бей се върна на върха в Атлантическата дивизия след победа с 2:1 с дузпи над Чикаго. Доминик Джеймс вкара решаващата дузпа при петото изпълнение на дузпите. Никита Кучеров пък вкара в редовното време и при дузпите за играчите от Флорида, които събраха 68 точки и свалиха от върха Детройт.

Също така тимът им регистрира 15-и пореден мач, в който печели точки и това е третата най-дълга серия в историята на клуба. Двата отбора днес си размениха надмощието, като Тампа имаше превъзходство в редовното време, докато Чикаго диктуваше събитията в продължението, но не успя да превърне това в гол.

Далас Старс постигна драматична победа над Сейнт Луис Блус с 3:2, като Джейсън Робъртсън се разписа за успеха минута преди края на редовното време. Далас събра 67 точки след днешния си успех и поделя 2-ото място в Централната дивизия с отбора на Минесота, но пък изостават заедно на 10 точки от лидера Колорадо. За Далас победата е важна предвид четирите предишни поражения.

Уайт Джонсън също вкара, но и подаде за гол за Старс, а второто попадение в срещата за тях беше на Мат Дюшен. Рупи Хинц подаде за два гола, а вратарят Джейк Йотингер спаси 20 изстрела. Павел Бухниевич завърши за Блус с гол+пас, както и Далибор Дворски се разписа.

Приятната изненада на сезона Анахайм се справи с 4:2 със Сиатъл като гост и уверено държи 3-ата позиция в Тихоокеанската дивизия. Кътър Готие и Павел Минтюков се отличиха с по попадение и асистенция, подпечатали шестата поредна победа. Райън Филинг и Крис Крейдър също вкараха, а Лукаш Достал спаси 20 шута.

Хеттрик на Оуен Типет подсигури сензационната победа на Филаделфия със 7:3 над Колорадо, още повече това е втори такъв случай в цялата му кариера. Матвей Мичков помогна с два гола и подаване, а гостите от Филаделфия с 57 точки се придвижиха на 4-о място Столичната дивизия. Типет също така добави и асистенция, а другите два гола бяха дело на Денвър Барки и Боби Бринк.

Колорадо, подкрепени от някои от шампионите от 2001-а година, претърпяха втора поредна победа в последния от седемте си поредни домакинства.

Вашингтон обърна Калгари с 3:1 като гост, а решаващия гол за успеха беше на Аляксей Протас в третата част. Ендрикс Лапиер също беше точен, разписвайки се за първи път от 22 месеца. Третото попадение за тима от американската столица вкара Александър Овечкин на празна врата, а Вашингтон е на 6-о място в Столичната дивизия с 56 точки.

Ню Джърси Девилс поведе с 3:0 до 23:14 минута при гостуването си във Ванкувър, но накрая трябваше да трепери, за да си осигури победа с 5:4. Коуди Глас продължава резултатната си серия с два гола и едно подаване днес.

Лени Хамеенахо и Нико Хишиер се отличиха с по гол и подаване, а Конър Браун вкара за 4:2 при числено превъзходство пет минути преди края на втората третина. С победата Ню Джърси върви рамо до рамо с Вашингтон, като и двата отбора са с по 56 точки.

Линус Карлсон и Теди Блюгер с човек повече на леда намалиха на 2:3, а Зеев Бюим и Брок Бусър отбелязаха другите два гола за Ванкувър. Последното им попадение дойде 1:12 минути преди края, те извадиха вратаря, но не сполучиха да стигнат до равенство.