Драматична победа доближи Леванте до спасителния бряг

Отборът на Леванте записа изключително ценна победа с 3:2 срещу тима на Елче в откриващата среща от 21-вия кръг на испанската Ла Лига.

Новаците се доближиха на три точки от спасителния бряг, където към момента е Валенсия, като имат и един мач в запас.

Гостите от своя страна останаха в средата на таблицата, далеч от местата, даващи право на участие в европейските клубни турнири през следващия сезон.

Иначе играчите на Елче трябва да съжаляват, че не взеха нещо от този мач, тъй като откриха резултата още в 11-ата минута след попадението на Алваро Родригес и дори успяха да задържат аванса си до края на полувремето.

След почивката обаче новаците възкръснаха от пепелта и още в 51-вата минута Пабло Мартинес изравни, а в 69-ата Адриан де ла Фуенте осъществи пълния обрат.

Така срещата отиваше към победа за домакините, но във втората минута на добавеното време Адам Бойар изравни.

Това обаче не бе всичко и имаше време за още драма. Домакините се мобилизираха и в шестата минута на продължението успяха да вкарат още един гол, с който стигнаха до трите точки, а в героя на вечерта се превърна Алан Матуро.

В следващия кръг и двата отбора имат много тежки предизвикателства, като Леванте приема Атлетико Мадрид, а Елче също има домакинство, в което ще опита да удържи шампиона Барселона. И двата мача са насрочени за 31-ви януари (събота).