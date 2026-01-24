Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Леванте
  3. Драматична победа доближи Леванте до спасителния бряг

Драматична победа доближи Леванте до спасителния бряг

  • 24 яну 2026 | 00:11
  • 412
  • 0
Драматична победа доближи Леванте до спасителния бряг

Отборът на Леванте записа изключително ценна победа с 3:2 срещу тима на Елче в откриващата среща от 21-вия кръг на испанската Ла Лига.

Новаците се доближиха на три точки от спасителния бряг, където към момента е Валенсия, като имат и един мач в запас.

Гостите от своя страна останаха в средата на таблицата, далеч от местата, даващи право на участие в европейските клубни турнири през следващия сезон.

Иначе играчите на Елче трябва да съжаляват, че не взеха нещо от този мач, тъй като откриха резултата още в 11-ата минута след попадението на Алваро Родригес и дори успяха да задържат аванса си до края на полувремето.

След почивката обаче новаците възкръснаха от пепелта и още в 51-вата минута Пабло Мартинес изравни, а в 69-ата Адриан де ла Фуенте осъществи пълния обрат.

Така срещата отиваше към победа за домакините, но във втората минута на добавеното време Адам Бойар изравни.

Това обаче не бе всичко и имаше време за още драма. Домакините се мобилизираха и в шестата минута на продължението успяха да вкарат още един гол, с който стигнаха до трите точки, а в героя на вечерта се превърна Алан Матуро.

В следващия кръг и двата отбора имат много тежки предизвикателства, като Леванте приема Атлетико Мадрид, а Елче също има домакинство, в което ще опита да удържи шампиона Барселона. И двата мача са насрочени за 31-ви януари (събота).

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Марсилия обяви привличането на Нуанери

Марсилия обяви привличането на Нуанери

  • 23 яну 2026 | 18:31
  • 1527
  • 0
Марсилия обяви привличането на нидерландски национал от Фейенорд

Марсилия обяви привличането на нидерландски национал от Фейенорд

  • 23 яну 2026 | 17:57
  • 1693
  • 0
Артета: Искаме да доминираме срещу Манчестър Юнайтед

Артета: Искаме да доминираме срещу Манчестър Юнайтед

  • 23 яну 2026 | 17:50
  • 2298
  • 7
Бразилия планира да задържи Анчелоти до Мондиал 2030

Бразилия планира да задържи Анчелоти до Мондиал 2030

  • 23 яну 2026 | 17:42
  • 3146
  • 9
"Моят отбор": Какво следва след постния кръг и ще получи ли почивка Холанд

"Моят отбор": Какво следва след постния кръг и ще получи ли почивка Холанд

  • 23 яну 2026 | 17:18
  • 1486
  • 0
Росиниър за слуховете за напускане на Коул Палмър и трансферите на Челси

Росиниър за слуховете за напускане на Коул Палмър и трансферите на Челси

  • 23 яну 2026 | 17:17
  • 2595
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Изненада: Ботев (Пд) плаща заплата на “син” играч, Филипов обяви какви наказания чака за Левски от ФИФА

Изненада: Ботев (Пд) плаща заплата на “син” играч, Филипов обяви какви наказания чака за Левски от ФИФА

  • 23 яну 2026 | 14:42
  • 48343
  • 233
Собственикът на Ботев (Пд) каза защо при идентични случаи има драма с Левски за Око-Флекс, но не и с ЦСКА за Йорданов

Собственикът на Ботев (Пд) каза защо при идентични случаи има драма с Левски за Око-Флекс, но не и с ЦСКА за Йорданов

  • 23 яну 2026 | 15:50
  • 30467
  • 56
Следете Ден 7 от Australian Open със Sportal.bg: Младежите и девойките откриха програмата

Следете Ден 7 от Australian Open със Sportal.bg: Младежите и девойките откриха програмата

  • 24 яну 2026 | 01:58
  • 419
  • 0
Влизането на Димарко вдъхнови Интер за обрат и бой над Пиза, Божинов не се появи

Влизането на Димарко вдъхнови Интер за обрат и бой над Пиза, Божинов не се появи

  • 23 яну 2026 | 23:43
  • 6730
  • 48
Милър-Макинтайър отново е MVP, Звезда с важна победа в Италия

Милър-Макинтайър отново е MVP, Звезда с важна победа в Италия

  • 23 яну 2026 | 23:29
  • 1868
  • 0
Баркола спаси ПСЖ от огромен гаф срещу предпоследния и качи шампионите на върха поне за 24 часа

Баркола спаси ПСЖ от огромен гаф срещу предпоследния и качи шампионите на върха поне за 24 часа

  • 23 яну 2026 | 23:11
  • 5097
  • 1