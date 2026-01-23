Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Християн Димитров, Самуил Вълчинов и Равена на полуфинал за Купата на Италия в Серия А2

Християн Димитров, Самуил Вълчинов и Равена на полуфинал за Купата на Италия в Серия А2

  • 23 яну 2026 | 23:00
  • 259
  • 0
Християн Димитров, Самуил Вълчинов и Равена на полуфинал за Купата на Италия в Серия А2

Националите Християн Димитров и Самуил Вълчинов и техният Консар (Равена) се класираха за полуфиналите на турнира за Купата на Италия в Серия А2. Воденият от Антонио Валентини тим обърна и се наложи като домакин над Ринашита (Лагонегро) с 3:1 (25:17, 23:25, 25:17, 25:20) в мач от 1/4-финалите на турнира.

MVP Християн Димитров и Самуил Вълчинов отново бият в Италия
MVP Християн Димитров и Самуил Вълчинов отново бият в Италия

Така Равена продължава към полуфиналите за Купата, където ще гостува на Абба (Пинето), който пък отстрани Емма Вилас Кодиеко Лупи (Сиена). Срещата е на 4 февруари (сряда) от 21,30 часа българско време.

Християн Димитров изигра пореден отличен мач за Равена и стана най-полезен с 19 точки (3 блока и 47% ефективност в атака - +12) за победата.

Мануел Златанов добави още 18 точки (5 блока!, 1 ас, 31% ефективност в атака и 67% позитивно посрещане - +2).

Самуил Вълчинов пък започна като титуляр, но бе сменен във втория гейм, като завърши с 5 точки (2 блока, 23% ефективност в атака и 40% позитивно посрещане - -2) за успеха.

За тима на Лагонегро Диего Кантагали се отчете с 19 точки (5 блока!, 2 аса и 33% ефективност в атака - -1), а Джакомо Рафаеле приключи с 12 точки.

Снимки: legavolley.it

Следвай ни:

Още от Волейбол

Нефтохимик даде гейм, но се справи със Славия

Нефтохимик даде гейм, но се справи със Славия

  • 23 яну 2026 | 19:55
  • 1300
  • 0
Левски София - Марица в неделя по БНТ 3

Левски София - Марица в неделя по БНТ 3

  • 23 яну 2026 | 18:55
  • 666
  • 0
Волейболистките на ЦСКА без проблеми срещу Славия

Волейболистките на ЦСКА без проблеми срещу Славия

  • 23 яну 2026 | 18:43
  • 778
  • 0
Феноменален Мони Николов изведе Локомотив (Новосибирск) до победа №17

Феноменален Мони Николов изведе Локомотив (Новосибирск) до победа №17

  • 23 яну 2026 | 15:58
  • 20849
  • 17
Билетите за двубоя между Марица и полския Девелопрес в Шампионската лига са в продажба

Билетите за двубоя между Марица и полския Девелопрес в Шампионската лига са в продажба

  • 23 яну 2026 | 13:50
  • 528
  • 0
efbet Супер Волей се завръща след емоционален уикенд за Купата на България

efbet Супер Волей се завръща след емоционален уикенд за Купата на България

  • 23 яну 2026 | 09:38
  • 955
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Изненада: Ботев (Пд) плаща заплата на “син” играч, Филипов обяви какви наказания чака за Левски от ФИФА

Изненада: Ботев (Пд) плаща заплата на “син” играч, Филипов обяви какви наказания чака за Левски от ФИФА

  • 23 яну 2026 | 14:42
  • 47210
  • 226
Собственикът на Ботев (Пд) каза защо при идентични случаи има драма с Левски за Око-Флекс, но не и с ЦСКА за Йорданов

Собственикът на Ботев (Пд) каза защо при идентични случаи има драма с Левски за Око-Флекс, но не и с ЦСКА за Йорданов

  • 23 яну 2026 | 15:50
  • 29396
  • 53
Влизането на Димарко вдъхнови Интер за обрат и бой над Пиза, Божинов не се появи

Влизането на Димарко вдъхнови Интер за обрат и бой над Пиза, Божинов не се появи

  • 23 яну 2026 | 23:43
  • 5297
  • 36
ЦСКА надви стар познайник в зрелище със седем гола за първа победа в Турция

ЦСКА надви стар познайник в зрелище със седем гола за първа победа в Турция

  • 23 яну 2026 | 12:46
  • 61698
  • 160
Милър-Макинтайър отново е MVP, Звезда с важна победа в Италия

Милър-Макинтайър отново е MVP, Звезда с важна победа в Италия

  • 23 яну 2026 | 23:29
  • 1173
  • 0
Баркола спаси ПСЖ от огромен гаф срещу предпоследния и качи шампионите на върха поне за 24 часа

Баркола спаси ПСЖ от огромен гаф срещу предпоследния и качи шампионите на върха поне за 24 часа

  • 23 яну 2026 | 23:11
  • 4169
  • 1