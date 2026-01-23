Християн Димитров, Самуил Вълчинов и Равена на полуфинал за Купата на Италия в Серия А2

Националите Християн Димитров и Самуил Вълчинов и техният Консар (Равена) се класираха за полуфиналите на турнира за Купата на Италия в Серия А2. Воденият от Антонио Валентини тим обърна и се наложи като домакин над Ринашита (Лагонегро) с 3:1 (25:17, 23:25, 25:17, 25:20) в мач от 1/4-финалите на турнира.

MVP Християн Димитров и Самуил Вълчинов отново бият в Италия

Така Равена продължава към полуфиналите за Купата, където ще гостува на Абба (Пинето), който пък отстрани Емма Вилас Кодиеко Лупи (Сиена). Срещата е на 4 февруари (сряда) от 21,30 часа българско време.

Християн Димитров изигра пореден отличен мач за Равена и стана най-полезен с 19 точки (3 блока и 47% ефективност в атака - +12) за победата.

Мануел Златанов добави още 18 точки (5 блока!, 1 ас, 31% ефективност в атака и 67% позитивно посрещане - +2).

Самуил Вълчинов пък започна като титуляр, но бе сменен във втория гейм, като завърши с 5 точки (2 блока, 23% ефективност в атака и 40% позитивно посрещане - -2) за успеха.

За тима на Лагонегро Диего Кантагали се отчете с 19 точки (5 блока!, 2 аса и 33% ефективност в атака - -1), а Джакомо Рафаеле приключи с 12 точки.

Снимки: legavolley.it