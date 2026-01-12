Популярни
  Sportal.bg
  Волейбол
  MVP Християн Димитров и Самуил Вълчинов отново бият в Италия

  12 яну 2026
Националите Християн Димитров и Самуил Вълчинов и тимът на Консар Равена записаха десета победа във второто ниво на италианското първенство - Серия А2. Воденият от Антонио Валентини тим надигра Алва Инокс 2 Емме Сървис Порто Виро с 3:0 (28:26, 25:19, 25:19) в двубой от 14-и кръг.

Равена прекъсна негативната си серия от три поредни загуби и има 28 точки в актива си (10 победи, 4 загуби). Порто Виро е на предпоследната 13-а позиция с 10 точки (3 победи, 11 загуби).

Християн Димитров се отчете със 18 точки (1 ас, 4 блокади), като бе отличен за MVP. Самуил Вълчинов добави 13 точки (2 блокади). Италианският национал с български корени Мануел Златанов записа 10 точки (1 ас, 2 блокади). За съперника Джулио Пинали завърши с 13 точки (2 аса).

В следващия кръг Равена среща Банка Мачерата Физиомед с Денис Карягин и Самуил Вълчинов, на 18 януари (неделя). Порто Виро среща Абба Пинето ден по-рано.

