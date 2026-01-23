Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. България приема и втората евроквалификация за девойки до 18 години

България приема и втората евроквалификация за девойки до 18 години

  • 23 яну 2026 | 21:26
  • 427
  • 0

България ще бъде домакин и на втората квалификация за Европейско първенство за девойки до 18 години. Българските момичета не успяха да се класират от първи път, след като загубиха финала срещу Турция с 1:3. Сега турнирът отново ще е в зала "Христо Ботев" в София.

България U18 не успя срещу Турция на финала на евроквалификацията в София
България U18 не успя срещу Турция на финала на евроквалификацията в София

България ще се срещне с Румъния, Гърция и Швеция. Воденият от Атанас Петров победи първите два съперника на първата квалификация миналата седмица. Мачовете са в периода 27-29 март. За ЕвроВолей 2026 се класира победителят от всяка квалификационна група, както три от петте най-добри втори отбора.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Нефтохимик даде гейм, но се справи със Славия

Нефтохимик даде гейм, но се справи със Славия

  • 23 яну 2026 | 19:55
  • 1018
  • 0
Левски София - Марица в неделя по БНТ 3

Левски София - Марица в неделя по БНТ 3

  • 23 яну 2026 | 18:55
  • 592
  • 0
Волейболистките на ЦСКА без проблеми срещу Славия

Волейболистките на ЦСКА без проблеми срещу Славия

  • 23 яну 2026 | 18:43
  • 657
  • 0
Феноменален Мони Николов изведе Локомотив (Новосибирск) до победа №17

Феноменален Мони Николов изведе Локомотив (Новосибирск) до победа №17

  • 23 яну 2026 | 15:58
  • 18627
  • 15
Билетите за двубоя между Марица и полския Девелопрес в Шампионската лига са в продажба

Билетите за двубоя между Марица и полския Девелопрес в Шампионската лига са в продажба

  • 23 яну 2026 | 13:50
  • 509
  • 0
efbet Супер Волей се завръща след емоционален уикенд за Купата на България

efbet Супер Волей се завръща след емоционален уикенд за Купата на България

  • 23 яну 2026 | 09:38
  • 946
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Интер 3:2 Пиза, пълен обрат за "нерадзурите" още през първата част

Интер 3:2 Пиза, пълен обрат за "нерадзурите" още през първата част

  • 23 яну 2026 | 21:46
  • 2476
  • 10
Изненада: Ботев (Пд) плаща заплата на “син” играч, Филипов обяви какви наказания чака за Левски от ФИФА

Изненада: Ботев (Пд) плаща заплата на “син” играч, Филипов обяви какви наказания чака за Левски от ФИФА

  • 23 яну 2026 | 14:42
  • 44878
  • 208
Собственикът на Ботев (Пд) каза защо при идентични случаи има драма с Левски за Око-Флекс, но не и с ЦСКА за Йорданов

Собственикът на Ботев (Пд) каза защо при идентични случаи има драма с Левски за Око-Флекс, но не и с ЦСКА за Йорданов

  • 23 яну 2026 | 15:50
  • 27366
  • 48
ЦСКА надви стар познайник в зрелище със седем гола за първа победа в Турция

ЦСКА надви стар познайник в зрелище със седем гола за първа победа в Турция

  • 23 яну 2026 | 12:46
  • 59733
  • 158
Оксер 0:0 ПСЖ, домакините пропуснаха най-чистото си положение!

Оксер 0:0 ПСЖ, домакините пропуснаха най-чистото си положение!

  • 23 яну 2026 | 21:01
  • 1698
  • 1
Феноменален Мони Николов изведе Локомотив (Новосибирск) до победа №17

Феноменален Мони Николов изведе Локомотив (Новосибирск) до победа №17

  • 23 яну 2026 | 15:58
  • 18627
  • 15