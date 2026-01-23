България приема и втората евроквалификация за девойки до 18 години

България ще бъде домакин и на втората квалификация за Европейско първенство за девойки до 18 години. Българските момичета не успяха да се класират от първи път, след като загубиха финала срещу Турция с 1:3. Сега турнирът отново ще е в зала "Христо Ботев" в София.

България U18 не успя срещу Турция на финала на евроквалификацията в София

България ще се срещне с Румъния, Гърция и Швеция. Воденият от Атанас Петров победи първите два съперника на първата квалификация миналата седмица. Мачовете са в периода 27-29 март. За ЕвроВолей 2026 се класира победителят от всяка квалификационна група, както три от петте най-добри втори отбора.