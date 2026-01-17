България U18 не успя срещу Турция на финала на евроквалификацията в София

Националният отбор на България за девойки до 18 години не успя да се класира директно за ЕвроВолей 2026 през лятото. Момичетата на селекционера Атанас Петров се бориха, но отстъпиха на връстничките си от Турция с 1:3 (23:25, 25:19, 21:25, 17:25) в големия финал на зоналната квалификация, на която страната ни беше домакин, игран този следобед пред над 500 зрители в зала "Христо Ботев" в София.

Все пак, младите български "лъвици" ще имат втори шанс да се класират за шампионата на Стария континент в Латвия и Литва, като ще играят на допълнителните квалификации в края на март. Заедно с България за втория кръг на квалификациите се класираха и отборите на Черна гора, Румъния и Гърция.

По подобен начин стартира и предишният набор на България, който впоследствие стана европейски шампион през 2024-а, а през миналата година и световен за девойки до 19 години.

Турция пък спечели директна квота за ЕвроВолей 2026.

Най-резултатни за България станаха капитанката Калина Венева (2 аса, 39% ефективност в атака и 70% позитивно посрещане - +9) и Дарина Нанева (2 блока, 1 ас и 55% ефективност в атака - +12) с 16 и 15 точки, но и това не помогна за успеха.

За тима на Турция Хиранур Байджара (1 блок, 2 аса, 54% ефективност в атака и 29% позитивно посрещане - +10) и резервата Минел Нефин Йозен (3 аса, 52% ефективност в атака и 39% позитивно посрещане - +8) реализираха по 16 точки за победата.

БЪЛГАРИЯ - ТУРЦИЯ 1:3 (23:25, 25:19, 21:25, 17:25)

БЪЛГАРИЯ: Вяра Иванова 4, Дарина Нанева 15, Калина Венева 16, Една Тодорова 5, Адриана Алексиева 1, Цветомира Велчева 7 - Никола Стефанова-либеро (Антония Станиславова, Катерина Попова 12, Сияна Гендузова 2, Ивайла Рикова, Петя Русинова, Емилия Колева-либеро)

Старши треньор: АТАНАС ПЕТРОВ

ТУРЦИЯ: Селин Йенер 1, Айлин Уйсалджан 14, Хиранур Байджара 16, Еджрин Селис Тюркяшар 6, Гюз Йозерол 7, Неджла Гузонич 8 - Дуру Зерен-либеро (Дефне Йълдъз, Лара Мерджан Атасой 1, Минел Нефин Йозен 16, Мелис Ердоган, Мелиз Йозенджин, Лал Люлечъ-либеро)

Старши треньор: АКЪФ ГЬОКХАН ЙОНЕР.

Снимки: CEV.EU