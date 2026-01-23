Популярни
Николай Колев с 10 точки (6 блока!), ПАОК на победа от 1/4-финал за "Чалъндж къп"

  • 23 яну 2026 | 20:39
Николай Колев с 10 точки (6 блока!), ПАОК на победа от 1/4-финал за "Чалъндж къп"

Бившият национал Николай Колев и неговият ПАОК (Солун) са на крачка от класиране за 1/4-финалите в третия по сила европейски турнир "Чалъндж къп". Колев и компания се наложиха като гости украинския Епицентър-Подоляни (Хородок) с 3:0 (25:18, 25:21, 25:22) в първия мач от 1/8-финала помежду им, който заради военния конфликт се игра в зала "Дворана Табор" в Марибор (Словения).

Срещата-реванш между двата тима е в четвъртък (29 януари) от 18,00 часа българско време в Солун. ПАОК се нуждае само от два спечелени гейма, за да продължи напред към 1/4-финалите за "Чалъндж къп".

Силен Николай Колев с 16 точки, ПАОК с победа №9 в Гърция
Силен Николай Колев с 16 точки, ПАОК с победа №9 в Гърция

Николай Колев изигра нов силен мач за ПАОК и стана втори по резултатност с 10 точки (6 блока!, 1 ас и 100% ефективност в атака! (3 от 3) - +4) за успеха.

Най-полезен стана Фернандо Ернандес Рамос с 12 точки (1 блок, 1 ас и 59% ефективност в атака - +8) за победата.

За тима на Епицентър над всички бе Данило Уривкин с 18 точки (1 блок и 61% ефективност в атака - +9).

Снимки: CEV.EU

