Резултата от НХЛ

  • 24 яну 2026 | 07:49
  • 80
  • 0
В ранните часове на днешния 24-и януари (събота) се изиграха нови пет мача от редовния сезон на НХЛ на САЩ и Канада. След техния край лидери в четирите дивизии са Тампа Бей Лайтнинг (Атлантическа), Колорадо Аваланч (Централна), Вегас Голдън Найтс (Тихоокеанска), Каролина Хърикейнс (Столична).

Торонто Мейпъл Лийфс - Вегас Голдън Найтс 3:6 (0:2 3:2 0:2).

Чикаго Блекхоукс - Тампа Бей Лайтнинг 3:4* след продължение и дузпи - 1:1 (1:0 0:1 0:0) в редовното време, 0:0 в продължението, 2:3 при дузпите.

Далас Старс - Сент Луис Блус 3:2 (1:1 1:1 1:0).

Калгари Флеймс - Вашингтон Кепиталс 1:3 (1:0 0:1 0:2).

Колорадо Аваланч - Филаделфия Флайърс 3:7 (0:2 3:1 0:4).

Ванкувър Канъкс - Ню Джърси Девилс 4:5 (0:1 3:3 1:1).

Сан Хосе Шаркс - Ню Йорк Рейнджърс 3:1 (3:1 0:0 0:0).

Сиатъл Кракен - Анахайм Дъкс 2:4 (0:2 1:1 1:1).

В рамките на настоящото денонощие ще се изиграят още два мача, като първият стартира в 20:00 часа българско време и той противопоставя отборите на Ню Йорк Айлъндърс и Бъфало Сейбърс. Половин час по-късно стартира и срещата между Нешвил Предейтърс и Юта Мамът. Те са част от новата програмна схема, която ще продължи и в рамките на следващото денонощие на 25-и януари (неделя), когато предстоят още седем сблъсъка.

