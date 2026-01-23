Марко Одермат спечели за втора поредна година супергигантския слалом в Кицбюел

Световният шампион в дисциплината Марко Одермат спечели супергигантския слалом от Световната купа по ски алпийски дисциплини в австрийския зимен център Кицбюел.

28-годишният швейцарец, който е четирикратен носител на Големия кристален глобус, беше най-бърз по легендарното трасе и финишира за 1:08.41 минута, триумфирайки за втора поредна година. Така той записа осма победа за сезона и 53-а в кариерата си.

Втори на едва три стотни се нареди Франьо фон Алмен (Швейцария), световен първенец в спускането, а трети с 25 стотни пасив е представителят на домакините Щефан Бабински.

Одермат стана единственият скиор с повече от една победа в супергигантския слалом този сезон, след като предишните пет състезания имаха различни победители. Той е и основен фаворит за титлата в тази дисциплина на Олимпийските игри в Италия през февруари.

„Беше много оспорвано, така че съм доволен. В горната част усетих, че скоростта беше добра, но в средната част бях далеч от линията на състезанието, така че съм малко изненадан, че завърших начело“, каза той пред австрийската телевизия.

Победата доближи Одермат на един успех до третия в класирането Херман Майер в списъка за всички времена за Световната купа за мъже. Майер имаше 54 победи в кариерата си, когато се оттегли през 2009-а, австриецът Марсел Хиршер има 67 победи, докато шведската легенда Ингемар Стенмарк оглавява списъка с 86.

Успехът е 17-и за швейцареца в супергигантски слалом, с което изравни рекорда на Аксел Лунд Свиндал. Само Майер е спечелил повече състезания в тази дисциплина - 24.

Норвежецът Александър Омодт Килде се отказа от участие, тъй като продължава да страда от контузия на гърба.

В генералното класиране за Световната купа води Марко Одермат с 1205 точки. Втори с 618 е Лукас Пинейро Бротен (Бразилия), а Атле Лий МакГрат (Норвегия) е трети с 578 точки.

В подреждането за малкия кристален глобус в дисциплината лидер отново е Одермат с 425 точки, следван от Винсент Крихмайер (Австрия) с 267 и Бабински с 243.

Утре в Кицбюел предстои спускането за мъже на пистата "Щрайф".