Уулвс отхвърли оферта на Лийдс за Ларсен

Уулвърхамптън е отхвърлил оферта на Лийдс за нападателя Йорген Странд Ларсен. Предложението е било за 30 милиона лири плюс бонуси. “Вълците” оценяват играча на 40 милиона лири. Те нямат голямо желание да се разделят с него, но интересът към норвежеца е сериозен, като запитвания са отправили Нотингам и Кристъл Палас.

Самият Ларсен има желание да продължи да играе във Висшата лига. През лятото към него имаше сериозен интерес от страна на Нюкасъл. От началото на сезона нападателят отбеляза три гола в 13 мача и цената му падна, но пак може да се окаже висока за Лийдс, който трябва да се съобразява с Финансовия феърплей. Това може да накара клуба на Илия Груев да се раздели с някои играчи до края на месеца.

Leeds United have officially made their move for Jorgen Strand Larsen 🔥



But they'll have to raise the stakes... 📈



How much is Strand Larsen worth? 💷 pic.twitter.com/DeHImVEmv6 — TEAMtalk (@TEAMtalk) January 23, 2026

Снимки: Imago