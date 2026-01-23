Популярни
  Sportal.bg
  Уулвърхамптън
  Уулвс отхвърли оферта на Лийдс за Ларсен

Уулвс отхвърли оферта на Лийдс за Ларсен

  • 23 яну 2026 | 14:39
  • 133
  • 0
Уулвс отхвърли оферта на Лийдс за Ларсен

Уулвърхамптън е отхвърлил оферта на Лийдс за нападателя Йорген Странд Ларсен. Предложението е било за 30 милиона лири плюс бонуси. “Вълците” оценяват играча на 40 милиона лири. Те нямат голямо желание да се разделят с него, но интересът към норвежеца е сериозен, като запитвания са отправили Нотингам и Кристъл Палас.

Самият Ларсен има желание да продължи да играе във Висшата лига. През лятото към него имаше сериозен интерес от страна на Нюкасъл. От началото на сезона нападателят отбеляза три гола в 13 мача и цената му падна, но пак може да се окаже висока за Лийдс, който трябва да се съобразява с Финансовия феърплей. Това може да накара клуба на Илия Груев да се раздели с някои играчи до края на месеца.

Снимки: Imago

