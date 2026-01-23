Популярни
Ахметджан Ершимшек: Поставяме си реалистични цели

  • 23 яну 2026 | 08:41
  • 223
  • 0

Волейболистките на Марица (Пловдив) бяха избрани за Отбор №1 на месец декември в традиционната анкета, организирана от Пресклуб България.

Треньорът на шампионките Ахметджан Ершимшек благодари за признанието и изрази надежда за още по-добро представяне от неговия тим.

Марица (Пловдив) е „Отбор на месеца" за декември
Марица (Пловдив) е „Отбор на месеца“ за декември

„Това е вторият път, в който съм тук за подобно награждаване. Опитваме се да си вършим работата по възможно най-добрия начин и вие го оценявате като гласувате за нас. Това ни прави много щастливи. Надявам се да се представим още по-добре в Шампионската лига и в българското първенство и така да заслужим да дойдем отново тук“, започна турският специалист.

„Шампионската лига е много важна за нас. Там нивото на игра и атмосферата са съвсем различни. Винаги нашите първи две цели са да спечелим българското първенство и Купата на страната, така че не мога да кажа, че вътрешният шампион не е важен за нас. Това са три различни състезания и имаме три различни цели“, допълни той.

„Играем добре. Може би последният ни двубой в Шампионската лига беше по-слаб от предишните, но като цяло си вършим работата добре. Трябва да си поставим реалистични цели. Не може да очакваме веднага да спечелим Шампионската лига. През тази година целта ни е поне да повторим представянето от миналия сезон и ако може – да се представим малко по-добре. Имаме още два мача в групата. Математически дори имаме шанс и за първото място, но за мен реалистично е да преследваме класиране на втора или трета позиция”, обясни още наставникът на Марица.

Ахмеджан Ершимшек коментира предстоящия двубой с Левски на 25 януари, който ще е и първи за "жълто-сините" от втория полусезон в женското първенство "Демакс лига".

„За мен всеки мач е отделен сам по себе си. Левски смени своя треньор и обикновено даден отбор показва добра реакция след промяна на наставника. Трябва да сме подготвени“, завърши Ахметджан Ершимшек.

