Ница дочака първа победа в Лига Европа, но тя ще е само за самочувствие

Ница постигна първата си победа в Лига Европа, след като надигра с 3:1 Го Ахед Ийгълс на "Алианц Арена" Това е първи успех за френския тим в турнира от пет години и три месеца. Тя обаче ще е само за повдигане на духа, тъй като Ница и математически се прости с надеждите си да играе в елиминациите.

Гостите от Нидерландия владееха повече топката през първата част, но Ница бе по-ефективният тим. Домакините поведоха в 10-ата минута чрез Шарл Вануте, който вкара от границата на вратарското поле след серия от грешки в защитата на Го Ахед.

В 41-вата минута Тиаго Гувея удвои след страхотен изстрел от около 25 метра. Португалецът се разписа за втори път в 59-ата минута, след като бе изпуснат от защитата на гостите и отблизо бе точен с глава.

Го Ахед Ийгълс отбеляза почетно попадение в 68-ата минута чрез Фин Стокерс, който получи в наказателното поле от Бреум и се разписа отблизо.

Го Ахед е на 30-о място преди последния кръг с актив от шест точки и все още има шанс да се класира за плейфоте, за разлика от отбора на Сити, който е на 33-то място с три пункта.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages