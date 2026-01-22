Популярни
  3. Ванкувър прекъсна серия от 11 поредни загуби в НХЛ

Ванкувър прекъсна серия от 11 поредни загуби в НХЛ

  • 22 яну 2026 | 10:46
Ванкувър прекъсна серия от 11 поредни загуби в НХЛ

Ванкувър надделя с 4:3 над гостуващия Вашингтон и прекъсна серия от 11 поредни загуби в Националната хокейна лига.

Брок Бесър завърши с гол и асистенция за канадците, които остават твърдо на дъното в класирането с 39 точки от 50 изиграни мача през кампанията досега. Кевин Ленкинен допринесе с 29 спасявания за първия успех на тима от 29 декември насам.

Дилън Сторм се отличи с две попадения и асистенция за столичани, които допуснаха четвърто последователно поражение и с 54 точки изостават на 4 точки от позицията за „уайлд кард“ за плейофите.

Евгени Макин и Томи Новак записаха по гол и асистенция, а Питсбърг спечели гостуването си на Калгари с 4:1.

Сиатъл сложи край на поредица от четири загуби след 4:1 над гостуващия Ню Йорк Айлъндърс. Винс Дън и Джаред МакКан допринесоха с по попадение и асистенция за успеха. Дън стана първият защитник в клубната история, който достига до границата от 50 гола.

