  Пълен запис на международния турнир "Локомотив" 2026 г.

Пълен запис на международния турнир “Локомотив” 2026 г.

  • 22 яну 2026 | 12:55
  • 198
  • 0

Екипът на Sportal.bg излъчи на живо второто издание на международния атлетически турнир “Локомотив”, който се проведе в Пловдив вчера. Най-впечатляващото постижение в надпреварата беше на Божидар Саръбоюков в скока на дължина - личен рекорд от 8.26 метра и покрит норматив за участие на Световното първенство в зала в Торун през март.

53 Международен лекоатлетически турнир "Локомотив"

Нормативи за участие на Световното за юноши и девойки под 20 години в Орегон покриха също победителите в тройния скок при жените и мъжете Анжелина Петкова и Зинга Барбоза Фирмино.

В скока на дължина Пламена Миткова записа само един успешен опит от 6.21 м, който обаче и беше достатъчен за победата.

53 Международен лекоатлетически турнир "Локомотив"

На 60 метра при мъжете и жените победите бяха за Никола Караманолов и Радина Величкова, а на 60 м/пр за Станислав Станков и Ива Деливерска.

Sportal.bg предлага пълен запис на дисциплините, които бяха предавани на живо в сайта.

Снимки: Владимир Иванов

