Чилийски национал стана съотборник на Росен Божинов

Полузащитникът на Индепендиенте Фелипе Лойола се присъедини към Пиза, където от скоро е и българският национал Росен Божинов.

Италианският отбор подписа с 25-годишния чилиец под наем за 1,3 милиона евро до края на сезона. Договорът включва задължителна клауза за освобождаване от 5,5 милиона евро за 70 процента от правата на играча, ако Лойола изиграе 5 мача за Пиза. Останалите 30 процента могат да бъдат закупени за 4,25 милиона евро.

Лойола е записал 62 мача за Индепендиенте, като е отбелязал 11 гола и е дал 7 асистенции. Той има 16 мача за чилийския национален отбор, като е вкарал едно попадение.