Челси гони задължителен успех срещу Пафос

Челси и Пафос ще се изправят един срещу друг в мач от основната фаза на Шампионска лига. Срещата на "Стамфорд Бридж" е от 22:00 часа, а главен съдия ще бъде Ерик Ломбрехтс. Това е важен двубой за "сините" от Лондон, които се стремят да финишират в топ 8 и да се класират директно за осминафиналите в турнира.

До момента Челси има актив от 10 точки от 6 изиграни мача, като головата разлика на лондончани е 13:8. Съставът на Лиъм Росиниър е наясно, че няма право на грешка днес и ще се постарае да вземе своето срещу абсолютния дебютант в турнира.



Пафос се намира значително по-назад в класирането със своите 6 точки и голова разлика 4:9. Кипърците доказаха, че не са отбор за подценяване, но на "Стамфорд Бридж" ще им е много трудно.

Челси е в добра форма с три победи, едно равенство и една загуба в последните си пет мача. "Сините" победиха Брентфорд с 2:0 в Премиър лийг, но преди това отстъпиха на Арсенал с 2:3 в "Карабао Къп". Впечатляваща беше победата им с 5:1 срещу Чарлтън във ФА Къп, а преди нея тимът записа загуба с 1:2 от Фулъм в Премиър лийг и равенство 1:1 с Манчестър Сити.



Пафос записа две победи и две загуби в последните си пет мача. Кипърският тим загуби с 0:2 от Олимпиакос (Никозия) през уикенда, но преди това победи Омония (Арадипу) с 2:0 и Акритас (Хлорака) с 2:1 за Купа на Кипър. Пафос също така загуби от Аполон (Лимасол) с 1:2 и победи Еносис (Паралимни) с 2:0.

Звездата на Челси Енцо Фернандес се очаква да бъде ключов играч за домакините. Аржентинският полузащитник е в много добра форма през последните седмици, а Коул Палмър постепенно навлиза в желания ритъм и също ще има съществена роля в срещата на "Стамфорд Бридж".



За Пафос хърватинът Мислав Оршич ще бъде основна фигура. Бившият играч на Динамо (Загреб) има сериозен опит в европейските турнири и ще се опита да изненада защитата на домакините.

Това ще бъде първа среща между двата отбора в историята. Челси е фаворит в двубоя предвид значително по-високата си класа и домакинското предимство.



В последния кръг от турнира лондончани ще гостуват на Наполи, а на Пафос предстои домакинство срещу Славия (Прага).

Снимки: Gettyimages