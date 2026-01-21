Популярни
  Ювентус още таи надежди да финишира в топ 8

  • 21 яну 2026 | 06:45
  • 87
  • 0
Ювентус и Бенфика ще се изправят един срещу друг в мач от 7-ия кръг на Шампионската лига, който ще започне в 22:00 на "Алианц Стейдиъм" в Торино. Срещата ще бъде ръководена от холандския рефер Сердар Гьозюбюк. И двата тима са в среадта на класирането, като домакините все още имат надежди, че ще завършват в топ 8 на класирането.

Ювентус събра 9 точки в първите си 6 мача и има голова разлика 12:10. Отборът на Лучано Спалети се намира в по-благоприятна позиция от своя съперник, макар че играе на приливи и отливи в турнира, като на собствен терен не успя да победи Борусия (Дортмунд) и Спортинг (Лисабон).

Бенфика е с актив от 6 точки и голова разлика 6:8. Португалският гранд се нуждае от добър резултат при визитата си днес, за да се изкачи в класирането. В последния кръг "орлите" ще посрещат Реал Мадрид и това прави двубоят в Торино още по-важен.

Ювентус записа променливи резултати в последните си пет мача - три победи, едно равенство и една загуба. "Старата госпожа" претърпя поражение в последния си мач срещу Каляри (0:1), но преди това демонстрира впечатляваща форма с убедителна победа над Кремонезе (5:0). Торинци надделяха и над Сасуоло (3:0), завърши наравно с Лече (1:1) и победи Пиза (2:0).

Бенфика също показва непостоянство с две победи, две загуби и едно равенство. "Орлите" победиха Рио Аве (2:0), но преди това отстъпиха на Порто (0:1) за Купата на Португалия и на Брага (1:3) в Купата на Лигата на Португалия. В този период "орлите" записаха и победа над Ещорил (3:1) и равенство с Брага (2:2).

Ювентус разчита на младата си звезда Кенан Йълдъз, който се очаква да бъде ключов играч в предстоящия мач. Турският талант демонстрира впечатляващи умения през сезона и се превърна в един от най-важните футболисти за "бианконерите".

Бенфика ще се надява украинският полузащитник Георгий Судаков да покаже класата си. Неговата креативност в средата на терена и способността му да създава голови положения ще бъдат от решаващо значение за португалския тим в опита им да спечели точки на "Алианц Стейдиъм".

Ювентус и Бенфика се срещнаха за последно през миналата година, когато португалският гранд се наложи с 2:0 като гост. През 2022 година съперниците играха отново в груповата фаза на Шампионската лига и Бенфика спечели и двата мача.

Юве няма победа над "орлите" от 1993 година, когато постигна разгромен успех с 3:0 на четвъртфиналите в Купа на УЕФА и продължи напред с общ резултат 4:2.

