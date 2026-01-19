Георги Татаров с 8 точки, Гротадзолина със загуба №16 в Италия

Световният вицешампион с България Георги Татаров се включи със силна игра за своя Юаса Батери (Гротадзолина), но това не помогна на неговият отбор да запише втора победа в Суперлигата на Италия.

Гротадзолина загуби гостуването си на Газ Сейлс Блуенерджи (Пиаченца) с 0:3 (13:25, 23:25, 22:25) в мач от 17-ия кръг.

Георги Татаров се включи като резерва още в първата част, в която замени Микеле Федрици.

Татаров остана на игрището да края на двубоя и се отличи с 8 точки (1 блок, 50% перфектно, 8% перфектно и 23% позитивно посрещане - +2).

Другият български национал в състава на Гротадзолина Илия Петков не попадна в групата за мача.

Най-резултатен за гостите стана Джулио Магалини с 12 точки (1 ас, 1 блок).

Амир Голзадех добави още 11 точки (1 ас).

Ефе Мандъраджъ (3 аса) и Лекас Бергман (1 ас, 1 блок) реализираха по 15 точки за успеха на Пиаченца.