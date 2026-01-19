Лидерът във Франция обяви нов вратар

Отборът на Ланс, който е лидер във временното класиране на френската Лига 1, обяви официално трансфера на вратаря Матьо Горжелен. Той е привлечен в тима от Северна Франция, за да замести резервния вратар Режис Гюртнер, който получи тежка контузия и няколко месеца ще бъде извън игра. Опитният 35-годишен Горжелен пристига като свободен агент след като изтече договорът му с Льо Авър през лятото и той напусна клуба. Вратарят ще бъде заместник на Робен Рисер, който прави изключителен сезон в първенството и е помогнал много за първата позиция на Ланс след 18 изиграни мача, като отборът има точка преднина пред шампиона и хегемон в последните години Пари Сен Жермен.

