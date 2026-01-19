Съкрушеният Феликс: Не искам да съм боксова круша

Поставеният под №7 в схемата Феликс Оже Алиасим се отказа заради крампи по време на мача си от първия кръг на Australian Open в понеделник. Португалецът Нуно Боржеш водеше с 3-6, 6-4, 6-4, когато канадецът не успя да продължи.

25-годишният Оже Алиасим достигна полуфиналите на миналогодишния US Open и се стремеше да започне сезон 2026 в турнирите от "Големия шлем" в подобна форма. Но, изпитвайки проблеми в горната част на левия крак, Оже-Алиасим поиска медицински таймаут в края на третия сет и отново получи лечение преди началото на четвъртия. След като изигра два гейма в четвъртия сет, той се отказа.

„Добре съм, но започнах да получавам крампи още в началото на третия сет“, каза Оже Алиасим. „Стана много трудно да бъда конкурентен на това ниво. Опитах се още един сет, но днес просто не беше възможно."

"Съчувствам му“, каза Боржеш за Оже Алиасим. „Знам какво е да се бориш физически и това е част от тениса. Надявам се бързо да се възстанови и да се върне на най-доброто си ниво. Това си остава страхотна победа за мен. Мисля, че се представих добре. Може би, ако той беше на 100 процента, резултатът щеше да е различен, но съм много щастлив, че преминах през този мач и получавам още един шанс в сряда.“

Боржеш, който стигна до четвъртия кръг в Мелбърн през 2024 г., в следващия си мач ще се изправи срещу Хуан Мануел Серундоло или австралийския участник с уайлд кард Джордан Томпсън. 28-годишният Боржеш достигна третия кръг миналата година, преди да отпадне от Карлос Алкарас в четири сета.

Оже Алиасим смята, че крампите са започнали в третия сет, но призна, че е трудно да си спомни точно.

„Очевидно не изпадаш в паника. Казваш си: „Може би беше просто едно лошо движение или скок, който не се усети добре“, обясни той. „Но после, когато започнеш да се движиш наляво и надясно, да спринтираш, и всеки път получаваш крампа – тогава знаеш какво се случва.“

Това не е първият път, в който Оже Алиасим получава крампи, така че е бил наясно какво става. Това обаче не направи разочарованието по-малко.

„Искам да съм на корта и да печеля. Искам да съм на корта и да се състезавам с противника си“, каза той. „Не искам просто да стоя там като боксова круша. Затова няма смисъл и трябва да продължиш напред.“

