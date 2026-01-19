Иван Иванов прогресира с 87 места в световната ранглиста

№1 в света при юношите Иван Иванов прогресира с цели 87 места в мъжката ранглиста. Преди седмица 17-годишният талант от Варна стигна до финала на ITF турнира а Академията на Рафаел Надал в Манакор (Испания), но в спора за титлата отстъпи пред Ярослав Демин (Русия). Спечелените там точки обаче му помогнаха да напредне сериозно в класацията на АТР и той вече е 855-ти с актив от 28 пункта. Иванов е единственият българин, който прогресира в последното издание на ранглистата. Най-доброто класиране на Иванов до момента е №795 от 16 юни 2025 г.

Иначе Григор Димитров запазва 45-ата с позиция с 1105 точки на сметката му. Втората ракета на България Димитър Кузманов падна с три места до №266 с 202 точки, Пьотр Нестеров се смъкна с две позиции до 523-ата със 79, Илиян Радулов загуби пет места и вече е №668 с 51 точки, а Александър Донски отстъпи с две до №681 с актив от 49 точки.

В топ 10 има една промяна - Бен Шелтън измести от седмата позиция Феликс Оже-Алиасим. Номер 1 остава Карлос Алкарас (Испания) с 12050 точки, пред Яник Синер (Италия) с 11500 точки и Александър Зверев (Германия) с 5105 точки.