Томислав Минков пред Sportal.bg: Беше ни изключително трудно, но ги пречупихме през второто полувреме

Крилото на Локомотив Пловдив Томислав Минков заяви след победата над Ботев Враца, че в следващия мач срещу шампиона Рилски спортист той и съотборниците му трябва да подобрят концентрацията си в защита и комуникацията помежду си на терена.

“Смятам, че второто полувреме успяхме да пречупим отбора на Ботев Враца. Те са млади, играят много добър баскетбол този сезон, беше ни изключително трудно. Смятам, че и ние до някаква степен не спазвахме нашия геймплан и не успяхме да отворим разлика. Ботев Враца наистина играе много добре, но в четвъртата част успяхме да отворим някаква разлика, между третата и четвъртата част.

Срещу Рилски спортист със сигурност ще трябва да подобрим нашата концентрация в защита, начина, по който си комуникираме на терена. Надявам се, че ще излезем по друг начин срещу Рилски спортист”, каза пред Sportal.bg Минков.

17

Следвай ни:

Снимки: Борислав Трошев