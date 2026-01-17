Малена Замфирова: Малко ме е яд, но за една година постигнах много

Шестнадесет годишната българска състезателка в алпийския сноуборд Малена Замфирова записа пореден успешен старт в Световната купа. Малена остана на четвърто място в паралелния гигантски слалом в Банско, а в началото на сезона завоюва и трето място в подобен старт в Китай.

„Мисля, че можех да се справя и много по-добре,но пък и четвъртото място пак е голямо постижение. В спускането за трето място знаех, че ще е трудно и затова пуснах „турбото“, както ние му казваме. Водех, карах бързо, но в един момент не можеш да контролираш тази скорост. Това е. Трябва да намалиш малко, а аз все още не усещам, че трябва да намаля. По-скоро обратното. Учим се. За една година се случиха много неща, аз пропуснах, така да се каже ЕК, и сега съм отново тук, ала в Световната купа. В Банско е страхотно. Надявам се, че радвам публиката, защото зрителите много ме радват. Утре ще се опитам отново да се представя на ниво“, заяви Малена.