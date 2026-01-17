Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Малена Замфирова: Малко ме е яд, но за една година постигнах много

Малена Замфирова: Малко ме е яд, но за една година постигнах много

  • 17 яну 2026 | 15:19
  • 345
  • 0
Малена Замфирова: Малко ме е яд, но за една година постигнах много

Шестнадесет годишната българска състезателка в алпийския сноуборд Малена Замфирова записа пореден успешен старт в Световната купа. Малена остана на четвърто място в паралелния гигантски слалом в Банско, а в началото на сезона завоюва и трето място в подобен старт в Китай.

„Мисля, че можех да се справя и много по-добре,но пък и четвъртото място пак е голямо постижение. В спускането за трето място знаех, че ще е трудно и затова пуснах „турбото“, както ние му казваме. Водех, карах бързо, но в един момент не можеш да контролираш тази скорост. Това е. Трябва да намалиш малко, а аз все още не усещам, че трябва да намаля. По-скоро обратното. Учим се. За една година се случиха много неща, аз пропуснах, така да се каже ЕК, и сега съм отново тук, ала в Световната купа. В Банско е страхотно. Надявам се, че радвам публиката, защото зрителите много ме радват. Утре ще се опитам отново да се представя на ниво“, заяви Малена.

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Никол Делаго грабна първа победа в кариерата си в спускането в Тарвизио

Никол Делаго грабна първа победа в кариерата си в спускането в Тарвизио

  • 17 яну 2026 | 13:48
  • 1242
  • 0
Александър Кръшняк: Леко закъснение и неравност ме лишиха от финала

Александър Кръшняк: Леко закъснение и неравност ме лишиха от финала

  • 17 яну 2026 | 12:15
  • 1431
  • 0
Тервел Замфиров и Радо Янков преодоляха квалификацията в Банско

Тервел Замфиров и Радо Янков преодоляха квалификацията в Банско

  • 17 яну 2026 | 12:14
  • 2093
  • 0
Малена Замфирова с трето време в квалификацията в Банско

Малена Замфирова с трето време в квалификацията в Банско

  • 17 яну 2026 | 12:09
  • 1583
  • 0
Победа за Домен Превц в първото състезание в Сапоро

Победа за Домен Превц в първото състезание в Сапоро

  • 17 яну 2026 | 11:56
  • 832
  • 0
Лидерът в НХЛ Колорадо с неочаквано поражение от Нашвил

Лидерът в НХЛ Колорадо с неочаквано поражение от Нашвил

  • 17 яну 2026 | 08:56
  • 513
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски 1:0 Войводина, силна игра на "сините"

Левски 1:0 Войводина, силна игра на "сините"

  • 17 яну 2026 | 15:37
  • 13383
  • 19
ЦСКА 0:0 Млада Болеслав, греда за "червените"

ЦСКА 0:0 Млада Болеслав, греда за "червените"

  • 17 яну 2026 | 15:30
  • 10240
  • 16
Манчестър Юнайтед 1:0 Манчестър Сити, Мбемо най-сетне даде заслужена преднина на "червените дяволи"

Манчестър Юнайтед 1:0 Манчестър Сити, Мбемо най-сетне даде заслужена преднина на "червените дяволи"

  • 17 яну 2026 | 13:49
  • 8781
  • 69
Реал Мадрид 0:0 Леванте, отчайващо полувреме за "белите"

Реал Мадрид 0:0 Леванте, отчайващо полувреме за "белите"

  • 17 яну 2026 | 15:00
  • 7540
  • 15
Томахавките са заровени - националният селекционер гледа Вуцов и Левски

Томахавките са заровени - националният селекционер гледа Вуцов и Левски

  • 17 яну 2026 | 15:09
  • 2446
  • 4
ЦСКА 1948 прави нещо невиждано за българския и дори световен футбол в Турция

ЦСКА 1948 прави нещо невиждано за българския и дори световен футбол в Турция

  • 17 яну 2026 | 09:37
  • 43444
  • 57