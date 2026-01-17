Ханзи Флик: Не печелим заради самата фланелка на Барселона, а заради отношението

Настроението в Барселона е приповдигнато след 11 поредни победи. Сред тях е и успехът с 3:2 над Реал Мадрид преди седмица, последван от измъчено 2:0 над Сантандер за Купата на Испания. Сега за шампионите следва гостуване на Реал Сосиедад в Ла Лига в неделя вечер. Преди него наставникът Ханзи Флик говори по редица теми, сред които очаквания трансфер на Марк-Андре тер Стеген в Жирона, болките на Рафиня, бъдещето на преотстъпения Маркъс Рашфорд и др.

Ето какво заяви германският наставник:



Нагласата за мача срещу Реал Сосиедад

Виждам, че противникът придоби увереност след двете поредни победи. Познавам добре треньора им (Пелегрино Матарацо - Бел.ред.), живеем близо един до друг в Германия. Ще бъде труден мач. Сосиедаd имат фантастични играчи. Ние обаче искаме да спечелим първенството и за това трябва да победим.

Тер Стеген и Жирона – каква е ситуацията? Говорихте ли с него

Това е решение на Марк. Той знае точно какво иска. Говорили сме много пъти. Говорил съм и с Деко за това какво може да се случи. Нямам повече информация. Марк, дори и да беше под наем, пак щеше да бъде наш капитан. Той е един от идолите на клуба. Решението е негово и ние ще го приемем. За момента обаче нямам повече информация. В неделя той ще е с нас.

Какво му е на Рафиня?

Имаше проблеми след удар, който е получил. Решихме днес да не тренира, ще видим какво ще стане утре. Все още не знаем.

Какво ще се случи с Рашфорд?

Деко и аз винаги говорим за отбора – за това, което е необходимо, както и за теми като тази. Представянето на Рашфорд досега беше много добро, но тези неща трябва да се управляват. Да се види какво ще е нужно през следващия сезон. Има още много време. Очевидно в негово лице имаме играч, който играе на топ ниво.

Трудно ли е на играчите да останат здраво стъпили на земята?

Преди гостуването на Сантандер казах на момчетата, че успехът не е нещо, което притежаваш – той все едно е под наем и трябва да го плащаш след всеки мач. Ние сме Барселона – един от най-добрите отбори в света – и даваме възможност на играчите да се развиват с най-добрите в света, това искам да кажа на футболистите от школата. Ако някой иска да играе в Барса, трябва да е на 100%. Тези цветове трябва да се защитават и това е, което искам да виждам. Не печелим мачове заради фланелката, а заради отношението. Това е, което харесват феновете. Двубоят срещу Сантандер не беше лесен, но отборът успя да се настрои в движение. Това представяне беше фантастично, това е правилната нагласа. Това искам да виждам – това е Барса.

Конкуренцията Феран – Левандовски

Когато има такава конкуренция, тя е здравословна. Харесва ми. На всяка позиция на терена имаме играчи, които започват в титулярния състав, и други, които завършват мачовете. Това искам от моя отбор – всички са важни и всички ни помагат да печелим срещите и да постигаме целите си. Важен е отборът, не играчът или треньорът.

Възможно ли е Марк Бернал да напусне?

Надявам се да остане. Ако зависеше от мен, щеше да е напълно ясно. Никога не се знае какво може да се случи. Той е тук, идва след тежка контузия и сега се адаптира добре. Искаме да продължим да му помагаме, за да достигне нивото си. Марк е с огромен потенциал. Надяваме се да можем да му помогнем.