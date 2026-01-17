Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Ханзи Флик: Не печелим заради самата фланелка на Барселона, а заради отношението

Ханзи Флик: Не печелим заради самата фланелка на Барселона, а заради отношението

  • 17 яну 2026 | 14:54
  • 1293
  • 5

Настроението в Барселона е приповдигнато след 11 поредни победи. Сред тях е и успехът с 3:2 над Реал Мадрид преди седмица, последван от измъчено 2:0 над Сантандер за Купата на Испания. Сега за шампионите следва гостуване на Реал Сосиедад в Ла Лига в неделя вечер. Преди него наставникът Ханзи Флик говори по редица теми, сред които очаквания трансфер на Марк-Андре тер Стеген в Жирона, болките на Рафиня, бъдещето на преотстъпения Маркъс Рашфорд и др.

Ето какво заяви германският наставник:

Нагласата за мача срещу Реал Сосиедад
Виждам, че противникът придоби увереност след двете поредни победи. Познавам добре треньора им (Пелегрино Матарацо - Бел.ред.), живеем близо един до друг в Германия. Ще бъде труден мач. Сосиедаd имат фантастични играчи. Ние обаче искаме да спечелим първенството и за това трябва да победим.

Тер Стеген и Жирона – каква е ситуацията? Говорихте ли с него
Това е решение на Марк. Той знае точно какво иска. Говорили сме много пъти. Говорил съм и с Деко за това какво може да се случи. Нямам повече информация. Марк, дори и да беше под наем, пак щеше да бъде наш капитан. Той е един от идолите на клуба. Решението е негово и ние ще го приемем. За момента обаче нямам повече информация. В неделя той ще е с нас.

Какво му е на Рафиня?
Имаше проблеми след удар, който е получил. Решихме днес да не тренира, ще видим какво ще стане утре. Все още не знаем.

Какво ще се случи с Рашфорд?
Деко и аз винаги говорим за отбора – за това, което е необходимо, както и за теми като тази. Представянето на Рашфорд досега беше много добро, но тези неща трябва да се управляват. Да се види какво ще е нужно през следващия сезон. Има още много време. Очевидно в негово лице имаме играч, който играе на топ ниво.

Трудно ли е на играчите да останат здраво стъпили на земята?
Преди гостуването на Сантандер казах на момчетата, че успехът не е нещо, което притежаваш – той все едно е под наем и трябва да го плащаш след всеки мач. Ние сме Барселона – един от най-добрите отбори в света – и даваме възможност на играчите да се развиват с най-добрите в света, това искам да кажа на футболистите от школата. Ако някой иска да играе в Барса, трябва да е на 100%. Тези цветове трябва да се защитават и това е, което искам да виждам. Не печелим мачове заради фланелката, а заради отношението. Това е, което харесват феновете. Двубоят срещу Сантандер не беше лесен, но отборът успя да се настрои в движение. Това представяне беше фантастично, това е правилната нагласа. Това искам да виждам – това е Барса.

Конкуренцията ФеранЛевандовски
Когато има такава конкуренция, тя е здравословна. Харесва ми. На всяка позиция на терена имаме играчи, които започват в титулярния състав, и други, които завършват мачовете. Това искам от моя отбор – всички са важни и всички ни помагат да печелим срещите и да постигаме целите си. Важен е отборът, не играчът или треньорът.

Възможно ли е Марк Бернал да напусне?
Надявам се да остане. Ако зависеше от мен, щеше да е напълно ясно. Никога не се знае какво може да се случи. Той е тук, идва след тежка контузия и сега се адаптира добре. Искаме да продължим да му помагаме, за да достигне нивото си. Марк е с огромен потенциал. Надяваме се да можем да му помогнем.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Манчестър Юнайтед 0:0 Манчестър Сити: спасяване след спасяване на Донарума

Манчестър Юнайтед 0:0 Манчестър Сити: спасяване след спасяване на Донарума

  • 17 яну 2026 | 13:49
  • 8630
  • 69
Реал Мадрид 0:0 Леванте, домакините не показват нищо

Реал Мадрид 0:0 Леванте, домакините не показват нищо

  • 17 яну 2026 | 15:00
  • 7480
  • 15
Сенегал с остро оплакване срещу Мароко преди финала

Сенегал с остро оплакване срещу Мароко преди финала

  • 17 яну 2026 | 13:26
  • 1237
  • 1
Игор Тиаго: Наистина се надявам да бъда част от Световното първенство догодина

Игор Тиаго: Наистина се надявам да бъда част от Световното първенство догодина

  • 17 яну 2026 | 12:36
  • 1321
  • 2
Хетафе привлече нападател от Лион

Хетафе привлече нападател от Лион

  • 17 яну 2026 | 11:17
  • 1010
  • 0
Феновете на Реал Мадрид скочиха на Флорентино Перес преди мача с Леванте

Феновете на Реал Мадрид скочиха на Флорентино Перес преди мача с Леванте

  • 17 яну 2026 | 10:30
  • 9929
  • 14
Виж всички

Водещи Новини

Левски 1:0 Войводина, силна игра на "сините"

Левски 1:0 Войводина, силна игра на "сините"

  • 17 яну 2026 | 15:37
  • 13053
  • 19
ЦСКА 0:0 Млада Болеслав, греда за "червените"

ЦСКА 0:0 Млада Болеслав, греда за "червените"

  • 17 яну 2026 | 15:30
  • 9968
  • 16
Манчестър Юнайтед 0:0 Манчестър Сити: спасяване след спасяване на Донарума

Манчестър Юнайтед 0:0 Манчестър Сити: спасяване след спасяване на Донарума

  • 17 яну 2026 | 13:49
  • 8630
  • 69
Реал Мадрид 0:0 Леванте, отчайващо полувреме за "белите"

Реал Мадрид 0:0 Леванте, отчайващо полувреме за "белите"

  • 17 яну 2026 | 15:00
  • 7480
  • 15
Томахавките са заровени - националният селекционер гледа Вуцов и Левски

Томахавките са заровени - националният селекционер гледа Вуцов и Левски

  • 17 яну 2026 | 15:09
  • 2407
  • 4
ЦСКА 1948 прави нещо невиждано за българския и дори световен футбол в Турция

ЦСКА 1948 прави нещо невиждано за българския и дори световен футбол в Турция

  • 17 яну 2026 | 09:37
  • 43391
  • 57