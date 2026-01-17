Популярни
  Алекс Албон се сгоди за професионална голфърка

Алекс Албон се сгоди за професионална голфърка

  17 яну 2026 | 09:10
Алекс Албон се сгоди за професионална голфърка

Пилотът на Уилямс във Формула 1 Алекс Албон обяви, че се е сгодил за своята дългогодишна приятелка, професионалната състезателка по голф Лили Муни Хе.

„Предполагам, че сега сме заседнали заедно“, написа Албон в своя профил в Инстаграм, прикачвайки снимка на него и щастливата му годеница.

Двамата са заедно от 2019 година насам и предвид продължителността на тяхната връзка, техният годеж не е голяма изненада. Така Албон става вторият пилот във Формула 1, който се сгодява в рамките на последните няколко месеца. В началото на ноември това стори и звездата на Ферари Шарл Леклер, който получи отговор „да“ от инфлуенсърката Александра Сен Млео.

Снимки: Gettyimages

