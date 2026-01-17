В Африка се похвалиха с рекордни приходи

По-малко от 48 часа преди финала на Купата на африканските нации между домакина Мароко и Сенегал от Африканската футболна конфедерация се похвалиха с впечатляващ ръст на приходите, генерирани от събитието.

Според официално изявление на Конфедерацията икономическото представяне на състезанието е довело до забележително увеличение от над 90% на приходите, свързани с форума от 2023. Тази новина е огромен тласък за развитието на футбола на континента.

От конфедерацията обясняват този скок с няколко ключови фактора. На първо място стои „начителното разширяване на портфолиото от търговски партньори на КАФ. Наред с това се отчита и сериозен ръст в разпространението на медийните права, което се случва благодарение на навлизането на нови пазари като Китай и Япония.

Африканската футболна конфедерация отбелязва и впечатляващо увеличение на броя на спонсорите, които подкрепят турнира. Тази тенденция ясно показва нарастващата привлекателност на надпреварата.

Тази еволюция свидетелства както за привлекателността на състезанието за големи международни марки, така и за лоялността на историческите партньори, за които КАН представлява отлична възвръщаемост на инвестициите“, се казва в съобщението на КАФ.

Турнирът за Купата на африканските нации ще завърши в неделя вечер с финалния сблъсък между домакините от Мароко и Сенегал.