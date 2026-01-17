Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Мароко
  3. В Африка се похвалиха с рекордни приходи

В Африка се похвалиха с рекордни приходи

  • 17 яну 2026 | 01:45
  • 72
  • 0
В Африка се похвалиха с рекордни приходи

По-малко от 48 часа преди финала на Купата на африканските нации между домакина Мароко и Сенегал от Африканската футболна конфедерация се похвалиха с впечатляващ ръст на приходите, генерирани от събитието.

Според официално изявление на Конфедерацията икономическото представяне на състезанието е довело до забележително увеличение от над 90% на приходите, свързани с форума от 2023. Тази новина е огромен тласък за развитието на футбола на континента.

От конфедерацията обясняват този скок с няколко ключови фактора. На първо място стои „начителното разширяване на портфолиото от търговски партньори на КАФ. Наред с това се отчита и сериозен ръст в разпространението на медийните права, което се случва благодарение на навлизането на нови пазари като Китай и Япония.

Африканската футболна конфедерация отбелязва и впечатляващо увеличение на броя на спонсорите, които подкрепят турнира. Тази тенденция ясно показва нарастващата привлекателност на надпреварата.

Тази еволюция свидетелства както за привлекателността на състезанието за големи международни марки, така и за лоялността на историческите партньори, за които КАН представлява отлична възвръщаемост на инвестициите“, се казва в съобщението на КАФ.

Турнирът за Купата на африканските нации ще завърши в неделя вечер с финалния сблъсък между домакините от Мароко и Сенегал.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Съндърланд привлече крило от Макаби (Нетаня)

Съндърланд привлече крило от Макаби (Нетаня)

  • 16 яну 2026 | 19:44
  • 1258
  • 2
Хюрцелер: Евън Фъргюсън няма да се връща сега, ще доиграе сезона с Рома

Хюрцелер: Евън Фъргюсън няма да се връща сега, ще доиграе сезона с Рома

  • 16 яну 2026 | 19:22
  • 1605
  • 0
Дейвид Мойс: Предпочитаме да харчим повече през лятото

Дейвид Мойс: Предпочитаме да харчим повече през лятото

  • 16 яну 2026 | 19:16
  • 1127
  • 0
Тер Стеген ще играе за Жирона

Тер Стеген ще играе за Жирона

  • 16 яну 2026 | 18:51
  • 2488
  • 1
Лисандро Мартинес е обмислял да се откаже от футбола след тежката контузия

Лисандро Мартинес е обмислял да се откаже от футбола след тежката контузия

  • 16 яну 2026 | 18:44
  • 1697
  • 0
Париж ФК преговаря с Един Джеко

Париж ФК преговаря с Един Джеко

  • 16 яну 2026 | 18:21
  • 1208
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Величков призна за още нови играчи и предстоящи раздели в ЦСКА, заяви: Иска ни се мечтите да станат реалност

Величков призна за още нови играчи и предстоящи раздели в ЦСКА, заяви: Иска ни се мечтите да станат реалност

  • 16 яну 2026 | 11:20
  • 28998
  • 101
Oфициално: Руан Секо се завърна в Лудогорец

Oфициално: Руан Секо се завърна в Лудогорец

  • 16 яну 2026 | 15:49
  • 15761
  • 27
ПСЖ отговори подобаващо на критиките и се върна на върха след класика срещу Лил

ПСЖ отговори подобаващо на критиките и се върна на върха след класика срещу Лил

  • 16 яну 2026 | 23:10
  • 4195
  • 4
Божинов дебютира в Серия А при геройско равенство на Пиза срещу Аталанта

Божинов дебютира в Серия А при геройско равенство на Пиза срещу Аталанта

  • 17 яну 2026 | 00:02
  • 4082
  • 0
Любо Пенев се връща в България! Босът на ЦСКА с голям жест към Ел Голеадор

Любо Пенев се връща в България! Босът на ЦСКА с голям жест към Ел Голеадор

  • 16 яну 2026 | 18:48
  • 22991
  • 34
Локо (Пловдив) и Етър започнаха контролите с реми на "Лаута"

Локо (Пловдив) и Етър започнаха контролите с реми на "Лаута"

  • 16 яну 2026 | 16:20
  • 17371
  • 7