Обявиха вероятните локации за Мейджърите през 2027 г.

Двата Мейджъра по Counter-Strike за 2027 г. вероятно скоро ще бъдат обявени официално. Още преди това обаче от HLTV съобщиха тяхното евентуално място на провеждане.

От медията твърдят, че FiReSPORTS ще бъде домакин на първия Мейджър по Counter-Strike за 2027 г., който ще се проведе в Буенос Айрес, потвърдиха от организацията пред HLTV. Това ще бъде първият такъв турнир в историята на Аржентина. Надпреварата е насрочена за периода 31 май – 20 юни.

Вторият Мейджър за годината пък вероятно ще се състои в Шанхай и ще бъде организиран от Perfect World между 22 ноември и 12 декември.

През 2026 г. ще се проведат Мейджъри в Кьолн и Сингапур.

Снимка: HLTV