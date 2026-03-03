Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. eSports
  3. FOKUS на Георги "Jorko" Митев потвърди участие на турнир в Латвия

FOKUS на Георги "Jorko" Митев потвърди участие на турнир в Латвия

  • 3 март 2026 | 12:04
  • 64
  • 0
FOKUS на Георги "Jorko" Митев потвърди участие на турнир в Латвия

Българският талант Георги "Jorko" Митев, който наскоро успя да се класира заедно със своя отбор FOKUS на големия Counter-Strike турнир - PGL Букурещ, ще вземе участие в още един LAN шампионат.

Родният състезател и съотборниците му са потвърдили участие в турнира Urban Riga Open #3, който - както личи от името, ще се проведе в латвийската столица Рига.

Двубоите в първенството с ранг от Tier 2 ще се проведат през 23 и 24 март, като други големи тимове, сред които френският 3DMAX, който наскоро се подсили с misutaaa, и северноамериканския Μ80, ще се борят за най-големия дял от наградния фонд, наброяващ 10 000 долара.

Снимка: FOKUS

Следвай ни:

Още от eSports

9INE може да привлече нов снайперист

9INE може да привлече нов снайперист

  • 3 март 2026 | 10:44
  • 224
  • 0
Алекс "Rainwaker" Петров и Monte с първи успех в ESL Pro League

Алекс "Rainwaker" Петров и Monte с първи успех в ESL Pro League

  • 2 март 2026 | 16:25
  • 503
  • 0
Българските играчи от Acend с победа на старта на CCT S3

Българските играчи от Acend с победа на старта на CCT S3

  • 2 март 2026 | 14:46
  • 838
  • 0
Съндърланд ще си партнира с отбор по електронни спортове

Съндърланд ще си партнира с отбор по електронни спортове

  • 2 март 2026 | 11:18
  • 462
  • 0
Мексиканска организация свали Cloud9 от престола в Северна Америка

Мексиканска организация свали Cloud9 от престола в Северна Америка

  • 2 март 2026 | 09:47
  • 712
  • 0
Божидар "bzm" Богданов и Tundra триумфираха в DreamLeague

Божидар "bzm" Богданов и Tundra триумфираха в DreamLeague

  • 1 март 2026 | 22:19
  • 423
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Удар по Левски! "Сините" губят Сангаре до края на сезона

Удар по Левски! "Сините" губят Сангаре до края на сезона

  • 3 март 2026 | 10:45
  • 17209
  • 46
148 години свободна България

148 години свободна България

  • 3 март 2026 | 08:16
  • 5623
  • 65
Веласкес: Най-вероятно някой бял косъм ми се е появил след мача с Локо (Сф), познаваме перфектно Лудогорец

Веласкес: Най-вероятно някой бял косъм ми се е появил след мача с Локо (Сф), познаваме перфектно Лудогорец

  • 3 март 2026 | 10:46
  • 5643
  • 17
Григор Димитров ще търси реванш от французин на старта в Индиън Уелс

Григор Димитров ще търси реванш от французин на старта в Индиън Уелс

  • 3 март 2026 | 09:32
  • 3193
  • 4
Берое и Славия в търсене на първа победа през пролетта 

Берое и Славия в търсене на първа победа през пролетта 

  • 3 март 2026 | 07:30
  • 2830
  • 21
Ботев и Септември са в добро насторение, но кой ще е по-доволен на "Колежа"?

Ботев и Септември са в добро насторение, но кой ще е по-доволен на "Колежа"?

  • 3 март 2026 | 08:00
  • 3922
  • 7