FOKUS на Георги "Jorko" Митев потвърди участие на турнир в Латвия

Българският талант Георги "Jorko" Митев, който наскоро успя да се класира заедно със своя отбор FOKUS на големия Counter-Strike турнир - PGL Букурещ, ще вземе участие в още един LAN шампионат.
Родният състезател и съотборниците му са потвърдили участие в турнира Urban Riga Open #3, който - както личи от името, ще се проведе в латвийската столица Рига.
Двубоите в първенството с ранг от Tier 2 ще се проведат през 23 и 24 март, като други големи тимове, сред които френският 3DMAX, който наскоро се подсили с misutaaa, и северноамериканския Μ80, ще се борят за най-големия дял от наградния фонд, наброяващ 10 000 долара.
Снимка: FOKUS