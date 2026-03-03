FOKUS на Георги "Jorko" Митев потвърди участие на турнир в Латвия

Българският талант Георги "Jorko" Митев, който наскоро успя да се класира заедно със своя отбор FOKUS на големия Counter-Strike турнир - PGL Букурещ, ще вземе участие в още един LAN шампионат.

Here’s a clearer overview of the teams attending Urban Riga Open 3 by @betstrike!



LFGOOOOOO 🔥 See you on March 23–24 in Rīga! https://t.co/5BtgPESADQ pic.twitter.com/9YzNvONFjh — Urban Riga Open (@UrbanContenders) March 3, 2026

Родният състезател и съотборниците му са потвърдили участие в турнира Urban Riga Open #3, който - както личи от името, ще се проведе в латвийската столица Рига.

Двубоите в първенството с ранг от Tier 2 ще се проведат през 23 и 24 март, като други големи тимове, сред които френският 3DMAX, който наскоро се подсили с misutaaa, и северноамериканския Μ80, ще се борят за най-големия дял от наградния фонд, наброяващ 10 000 долара.

Снимка: FOKUS