Вход / Регистрирай се
Алекс "Rainwaker" Петров и Monte с първи успех в ESL Pro League

  • 2 март 2026 | 16:25
Алекс "Rainwaker" Петров и Monte с първи успех в ESL Pro League

Алекс "Rainwaker" Петров и отборът на Monte ударно си върнаха надеждите в турнира по Counter-Strike - ESL Pro League, след като успяха да победят тима на NRG с 2:0 (13-9, 13-10). Това бе втори двубой и първа победа за украинската организация в турнира.

След като вчера загубиха от Astralis, днес от Monte се справиха със северноамериканската организация. Петров и компания спечелиха Nuke и Anubis - и двете карти след тотална доминация във второто полувреме. 30 елиминации и 1.17 рейтинг, а на върха бе Bymas с 45 фрага и 1.54 рейтинг.

Снимка: HLTV

