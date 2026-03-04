Организатори на турнири по eSports отмениха три шампионата

Популярни
  • 4 март 2026 | 10:19
Организаторите на турнири по Counter-Strike - FISSURE, отмениха три планирани събития, които трябваше да се проведат през април в Шънджън, както и такива за юли 2026 и 2027 г. Причината за отмяната на шампионата в Китай, според организаторите, е логистична колизията с IEM Рио, което би попречило на отборите да участват и в двете събития.

Организаторите посочиха още, че турнирите по време на лятната пауза на играчите не биха могле да осигурят достатъчно силна конкуренция. Въпреки това FISSURE увери, че останалите осем обявени събития ще се проведат, сред които има и шампионат с награден фонд от 1 млн. долара.

Снимка: HLTV

