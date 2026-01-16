T1 привлече полско дуо във Fortnite

T1 обяви състава си за сезон 2026 във Fortnite Championship Series, като привлече полското дуо Demus и Darm.

Двамата играха заедно през целия сезон 2025 и вече стартираха силно новата кампания с победа на Mistrzostwa Polski #2 и четвърто място в Duos Victory Cup.

Трансферът бележи завръщането на T1 във Fortnite след пауза от година и половина. Последно организацията имаше състав в дисциплината през октомври 2024 г.

Новият проект е част от по-широкото разширяване на T1 в battle royale жанра, след като през декември бе представен и Warzone отборът на клуба.

