Мартин Атанасов и Жасмин Величков не стигнаха на Монца за победа срещу Чистерна

Националите Мартин Атанасов и Жасмин Величков изиграха отличен мач за своя Веро Волей (Монца), но това не бе достатъчно за тима на Масимо Екели да стигне до успех.

Монца загуби гостуването си на Чистерна Волей с 1:3 (22:25, 23:25, 25:18, 22:25) в мача от 16-ия кръг.

Мартин Атанасов изигра един от най-добрите си двубои в Суперлигата на Италия и стана втори по резултатност за за Монца с 18 точки (1 ас, 61% ефективност в атака, 29% перфектно и 62% позитивно посрещане - +2).

Жасмин Величков влезе като резерва още в първата част, за да замени Ерик Рьорс, и добави 14 точки (3 блока, 52% ефективност в атака, 20% перфектно и 70% позитивно посрещане - +10).

Унгарският диагонал Кристиан Падар стана най-резултатен в мача с 21 точки (3 аса, 3 блока, 52% ефективност в атака - +5).

Томозо Барото бе най-резултатен за Чистерна с 18 точки (1 блок).

Бившият национал Филипо Ланца добави 17 точки.

Разпределителят Алесандро Фаница бе избран за MVP.

ЧЕСТЕРНА ВОЛЕЙ - ВЕРО ВОЛЕЙ (МОНЦА) 3:1 (25:22, 25:23, 18:25, 25:22)

ЧИСТЕРНА: Алесандро Фаница, Томазо Барото 18, Филипо Ланца 17, Ефе Байрам 11, Даниеле Мацоне, Фабиан Плак 12 - Лендън Къри-либеро (Енрико Диамантини 4, Даниел Муниз, Томазо Гуцо, Никола Салси, Юга Таруми 1, Алесанро Финаури-либеро)

Старши треньор: ДАНИЕЛЕ МОРАТО

МОНЦА: Ян Цимерман 2, Кристиян Падар 21, МАРТИН АТАНАСОВ 18, Ерик Рьорс, Леандро Моска 7, Томас Берета 10 - Леандро Сканферла-либеро (ЖАСМИН ВЕЛИЧКОВ 14, Диего Фраскио, Алесандро Писони-либеро)

Старши треньор: МАСИМО ЕКЕЛИ.