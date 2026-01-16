Микаела Стоянова най-резултатна за Мегабокс при победа в Европа

Израсналата в школата на Левски София Микаела Стоянова направи силен мач за италианския Мегабокс Валефолия в Европа.

В среща реванш от 1/8-финалите на турнира CEV Challenge Cup тимът на 20-годишната Мика, която премина на Ботуша след края на миналия сезон, се наложи убедително у дома с 3:0 (25:17, 25:13, 25:19) над унгарския "Фатум".

Стоянова бе в титулярния състав и стана най-резултатна с 12 точки.

Мегабокс спечели с 3:0 и първата среща. В 1/4-финалите негов съперник ще е испанският Гран Канария.