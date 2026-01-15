Десетима от Унион измъкнаха точка от Аугсбург с късен гол

Отборите на Аугсбург и Унион (Берлин) не успяха да се победят в мача помежду си от 17-ия кръг на Бундеслигата. Срещата завърши при резултат 1:1, като берлинчани стигнаха до точката по доста драматичен начин. Домакините поведоха в резултата с гол на Алексис Клод-Морис в 45-ата минута, но гостите изравниха в 92-рата минута чрез Марин Любичич, макар преди това да бяха останали с 10 души на терена заради червен картон на Дерик Кьон.

В началните минути Унион стоеше по-добре и пропусна няколко добри възможности за гол чрез Андраш Шафер, Юнг Йонг и Оливър Бърк.

Аугсбург обаче нанесе своя удар в добавеното време на първото полувреме и той бе истински шедьовър. Алексис Клод-Морис порази вратата на съперника със страхотен изстрел извън наказателното поле, с който не остави никакви шансове на вратаря Фредерик Рьонов.

През втората част домакините стояха по-добре на терена и създадоха още няколко шанса да решат мача, а изстрел на Клод-Морис в 58-ата минута се отби от дясната греда.

Берлинчани пък завършиха мача в намален състав, след като в 89-ата минута Дерик Кьон получи директен червен картон заради опасно вдигнат крак.

В 92-рата минута обаче Унион от нищото изравни. Алекс Крал напредна до аутлинията и центрира, Андрей Илич овладя и стреля, а Марин Любичич отклони топката във вратата за 1:1.

Така двата тима поделиха точките, като Аугсбург остава на 15-ото място с15 точки. Унион пък е на 9-ата позиция с 23 точки.

Снимки: Gettyimages