Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Аугсбург
  3. Десетима от Унион измъкнаха точка от Аугсбург с късен гол

Десетима от Унион измъкнаха точка от Аугсбург с късен гол

  • 15 яну 2026 | 23:36
  • 324
  • 0
Десетима от Унион измъкнаха точка от Аугсбург с късен гол

Отборите на Аугсбург и Унион (Берлин) не успяха да се победят в мача помежду си от 17-ия кръг на Бундеслигата. Срещата завърши при резултат 1:1, като берлинчани стигнаха до точката по доста драматичен начин. Домакините поведоха в резултата с гол на Алексис Клод-Морис в 45-ата минута, но гостите изравниха в 92-рата минута чрез Марин Любичич, макар преди това да бяха останали с 10 души на терена заради червен картон на Дерик Кьон.

В началните минути Унион стоеше по-добре и пропусна няколко добри възможности за гол чрез Андраш Шафер, Юнг Йонг и Оливър Бърк.

Аугсбург обаче нанесе своя удар в добавеното време на първото полувреме и той бе истински шедьовър. Алексис Клод-Морис порази вратата на съперника със страхотен изстрел извън наказателното поле, с който не остави никакви шансове на вратаря Фредерик Рьонов.

През втората част домакините стояха по-добре на терена и създадоха още няколко шанса да решат мача, а изстрел на Клод-Морис в 58-ата минута се отби от дясната греда.

Берлинчани пък завършиха мача в намален състав, след като в 89-ата минута Дерик Кьон получи директен червен картон заради опасно вдигнат крак.

В 92-рата минута обаче Унион от нищото изравни. Алекс Крал напредна до аутлинията и центрира, Андрей Илич овладя и стреля, а Марин Любичич отклони топката във вратата за 1:1.

Така двата тима поделиха точките, като Аугсбург остава на 15-ото място с15 точки. Унион пък е на 9-ата позиция с 23 точки.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Кристиано Роналдо е с най-високи приходи сред спортистите за изминалата година

Кристиано Роналдо е с най-високи приходи сред спортистите за изминалата година

  • 15 яну 2026 | 19:24
  • 6009
  • 2
Потвърдено: без "Закона на Венгер", но се готвят важни промени при ВАР

Потвърдено: без "Закона на Венгер", но се готвят важни промени при ВАР

  • 15 яну 2026 | 18:52
  • 6324
  • 6
Наполи иска да се раздели с нападател и да му вземе заместник

Наполи иска да се раздели с нападател и да му вземе заместник

  • 15 яну 2026 | 18:48
  • 7427
  • 0
Тотнъм загуби Ричарлисон за седем седмици

Тотнъм загуби Ричарлисон за седем седмици

  • 15 яну 2026 | 18:43
  • 2075
  • 1
Атлетико Мадрид удължи договора на сина на Чоло

Атлетико Мадрид удължи договора на сина на Чоло

  • 15 яну 2026 | 18:35
  • 1569
  • 0
АЕК глоби Мартин Георгиев още преди дебюта му

АЕК глоби Мартин Георгиев още преди дебюта му

  • 15 яну 2026 | 17:53
  • 12942
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Ботев не признава решението на СТК за Око-Флекс - ето какво предприеха пловдивчани

Ботев не признава решението на СТК за Око-Флекс - ето какво предприеха пловдивчани

  • 15 яну 2026 | 20:12
  • 15884
  • 99
Око-Флекс: Левски е правилното място за мен

Око-Флекс: Левски е правилното място за мен

  • 15 яну 2026 | 22:36
  • 4890
  • 16
Барселона се измъчи, но не повтори грешката на Реал Мадрид

Барселона се измъчи, но не повтори грешката на Реал Мадрид

  • 15 яну 2026 | 23:59
  • 11827
  • 119
Милан надхитри Комо благодарение на Рабио

Милан надхитри Комо благодарение на Рабио

  • 15 яну 2026 | 23:43
  • 6891
  • 18
БФС взе отношение по казуса "Око-Флекс"

БФС взе отношение по казуса "Око-Флекс"

  • 15 яну 2026 | 18:03
  • 29940
  • 104
След страхотна драма в последните минути: Милър-Макинтайър е MVP в сблъсъка с Олимпия в Милано

След страхотна драма в последните минути: Милър-Макинтайър е MVP в сблъсъка с Олимпия в Милано

  • 15 яну 2026 | 23:31
  • 4266
  • 2