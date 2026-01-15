Популярни
Втора поредна загуба за Монтана 2003 в Адриатическата лига

  • 15 яну 2026 | 21:24
  • 141
  • 0
Отборът на Монтана 2003 загуби от черногорския Будучност Бемакс с 58:80 (15:15, 15:25, 16:16, 12:24) в среща от 10-ия кръг на Адриатическата лига.

Поражението в Подгорица е второ поредно за българските баскетболистки в турнира, след като преди това тимът записа седем последователни победи.

Отборът, воден от старши треньора Преслав Пешев, остава начело в класирането с 16 точки, Будучност е втори с 15.

Най-полезна за Монтана бе Дения Дейвис-Стюарт, която завърши с дабъл-дабъл 22 точки и 10 борби. 13 точки добави Даниела Морийо-Уолън.

В следващия кръг на Адриатическата лига БК Монтана 2003 приема Рилски Спортист.

