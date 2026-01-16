Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Осем интригуващи битки в НБА тази нощ

Осем интригуващи битки в НБА тази нощ

  • 16 яну 2026 | 02:00
  • 193
  • 0
Осем интригуващи битки в НБА тази нощ

Тази нощ ще се изиграят осем интригуващи битки в НБА. Очакваме да бъде доста горещо, като тук може да проследите развитието на двубоите в реално време.

Нощта стартира ударно със срещата между Детройт Пистънс и Финикс Сънс в 02:00 часа, като още тук очакваме да хвърчат искри.

На по-малко интересен е и следващият мач с начален час 02:30, в който един срещу друг ще видиб Маями Хийт и Бостън Селтикс.

По същото време е и друго голямо дерби, но от Западната конференция между Хюстън Рокетс и Оклахома Сити Тъндър.

В 03:00 часа предстои двубоя между Милуоки Бъкс и Сан Антонио Спърс, като тук вече има по-изявен фаворит в лицето на "шпорите", но Янис и компания не са за подценяване.

С половин час по-късно стартира следващия мач, който отново ни пренася на Запад. В него един срещу друг застават Далас Маверикс и Юта Джаз.

И след като леко сме си отдъхнали от напрежението, в 05:00 часа е следващата голяма битка за нощта между Голдън Стейт Уориърс и Ню Йорк Никс.

Тогава играят и Портланд Трейлблейзърс срещу Атланта Хоукс.

За финал пък е оставен двубоят на Лос Анджелис Лейкърс и Шарлът Хорнетс с начален час 05:30.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Уест Хам назначи нов помощник на Еспирито Санто

Уест Хам назначи нов помощник на Еспирито Санто

  • 16 яну 2026 | 00:44
  • 306
  • 0
Бастунов с асистенция при класически успех на Визела

Бастунов с асистенция при класически успех на Визела

  • 16 яну 2026 | 00:30
  • 369
  • 0
Бивш италиански национал предпочете да остане в Мексико, вместо да стане съотборник на Божинов в Пиза

Бивш италиански национал предпочете да остане в Мексико, вместо да стане съотборник на Божинов в Пиза

  • 16 яну 2026 | 00:15
  • 655
  • 0
Валенсия не сгреши по пътя към 1/4-финалите за Купата на краля

Валенсия не сгреши по пътя към 1/4-финалите за Купата на краля

  • 16 яну 2026 | 00:11
  • 454
  • 0
Барселона се измъчи, но не повтори грешката на Реал Мадрид

Барселона се измъчи, но не повтори грешката на Реал Мадрид

  • 15 яну 2026 | 23:59
  • 13515
  • 134
Милан надхитри Комо благодарение на Рабио

Милан надхитри Комо благодарение на Рабио

  • 15 яну 2026 | 23:43
  • 7850
  • 21
Виж всички

Водещи Новини

Ботев не признава решението на СТК за Око-Флекс - ето какво предприеха пловдивчани

Ботев не признава решението на СТК за Око-Флекс - ето какво предприеха пловдивчани

  • 15 яну 2026 | 20:12
  • 16716
  • 107
Око-Флекс: Левски е правилното място за мен

Око-Флекс: Левски е правилното място за мен

  • 15 яну 2026 | 22:36
  • 5880
  • 16
Барселона се измъчи, но не повтори грешката на Реал Мадрид

Барселона се измъчи, но не повтори грешката на Реал Мадрид

  • 15 яну 2026 | 23:59
  • 13515
  • 134
Милан надхитри Комо благодарение на Рабио

Милан надхитри Комо благодарение на Рабио

  • 15 яну 2026 | 23:43
  • 7850
  • 21
БФС взе отношение по казуса "Око-Флекс"

БФС взе отношение по казуса "Око-Флекс"

  • 15 яну 2026 | 18:03
  • 30667
  • 105
След страхотна драма в последните минути: Милър-Макинтайър е MVP в сблъсъка с Олимпия в Милано

След страхотна драма в последните минути: Милър-Макинтайър е MVP в сблъсъка с Олимпия в Милано

  • 15 яну 2026 | 23:31
  • 4588
  • 2