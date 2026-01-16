Осем интригуващи битки в НБА тази нощ

Тази нощ ще се изиграят осем интригуващи битки в НБА. Очакваме да бъде доста горещо, като тук може да проследите развитието на двубоите в реално време.

Нощта стартира ударно със срещата между Детройт Пистънс и Финикс Сънс в 02:00 часа, като още тук очакваме да хвърчат искри.

На по-малко интересен е и следващият мач с начален час 02:30, в който един срещу друг ще видиб Маями Хийт и Бостън Селтикс.

По същото време е и друго голямо дерби, но от Западната конференция между Хюстън Рокетс и Оклахома Сити Тъндър.

В 03:00 часа предстои двубоя между Милуоки Бъкс и Сан Антонио Спърс, като тук вече има по-изявен фаворит в лицето на "шпорите", но Янис и компания не са за подценяване.

С половин час по-късно стартира следващия мач, който отново ни пренася на Запад. В него един срещу друг застават Далас Маверикс и Юта Джаз.

И след като леко сме си отдъхнали от напрежението, в 05:00 часа е следващата голяма битка за нощта между Голдън Стейт Уориърс и Ню Йорк Никс.

Тогава играят и Портланд Трейлблейзърс срещу Атланта Хоукс.

За финал пък е оставен двубоят на Лос Анджелис Лейкърс и Шарлът Хорнетс с начален час 05:30.